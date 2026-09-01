Sebastián Viera es nuevo director técnico de Junior

El exguardameta tendrá su segunda experiencia profesional en el rol de timonel y regresa al club en el que marcó historia como jugador.

Sebastián Viera, nuevo director técnico de Junior. – Vizzor Image.

Intentando recomponer el pésimo arranque en el campeonato colombiano, Junior ha anunciado el cambio en la dirección técnica. El elegido para conducir los caminos del equipo profesional a partir de ahora es Sebastián Viera. El uruguayo, que marcó una gran trayectoria como portero con el Tiburón, regresa al club para asumir una labor complicada en un momento sensible tras la salida de Alfredo Arias.

Comunicado sobre Sebastián Viera. – @JuniorClubSA.

El exguardameta va a tener su segunda experiencia como director técnico. El único equipo en que estuvo al mando en ese rol fue Real Cartagena entre 2024 y 2025. Aunque se quedó cerca de conseguir el objetivo de regresar al equipo bolivarense a primera división, terminó saliendo y se encontraba vacante desde hace casi año y medio. Será su primer momento en una máxima categoría.

Más allá del mal momento que pasa Junior en la actualidad, el listón es bien alto. Bajo la conducción de Alfredo Arias, el club barranquillero ostenta el rótulo de bicampeón de la Liga BetPlay Dimyor. Algo importante es que, sin importar el rendimiento que tenga en el presente semestre, ya tiene cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y se encargaría de armar el equipo para la competencia internacional.

Como se observa, la trayectoria de Viera en la dirección técnica recién está arrancando, pero sus pergaminos como jugador de Junior son bastante altos. Entre otras distinciones, el charrúa es todavía el futbolista con más partidos disputados en la historia del club, con 638. Además, ganó siete títulos y está empatado como el de más extenso palmarés con Teófilo Gutiérrez.

Después de cinco encuentros jugados en la Liga BetPlay Dimyor 2026-II, el Tiburón todavía no ha ganado ninguno. Suma dos puntos que lo mantienen en la parte baja de la clasificación y que le ponen un desafío inmenso para alcanzar las 29 unidades que se presumen como necesarias para avanzar a los cuadrangulares semifinales. Además, fue eliminado de la Copa Colombia a manos de Barranquilla.

Con pocos días para poner en marcha su idea, el estreno de Viera será recibiendo a Jaguares en la novena jornada del campeonato. Este duelo se programó en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla para el próximo sábado, 5 de septiembre, a las 8:20 p.m.

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