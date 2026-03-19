México gana sus tres primeras medallas en el Panamericano de Ciclismo de Ruta Colombia 2026

La delectación tricolor conquistó tres preseas en la jornada del Campeonato Panamericano de Ruta 2026 en Montería, Colombia

México inició con el pie derecho su participación en el certamen | CONADE

México abrió su participación en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta 2026 con un arranque sólido en Montería, Colombia, al subir al podio en tres ocasiones durante la jornada de contrarreloj individual, con protagonismo en las categorías élite y sub 23.

En la prueba contrarreloj individual elite, el subcampeón nacional, Eder Freyre, se colgó medalla de plata tras la prueba de 43.1 kilómetros que fue ganada por el colombiano Walter Vargas, quien logró su séptimo título continental. El corredor local realizó un tiempo de 48:56 minutos, superó por 54 segundos al ensenadense Freyre que entró segundo, mientras que el uruguayo Antonio Fagundez finalizó tercero.

En la contrarreloj categoría sub 23, México hizo el 1-2 con Sebastián Ruiz y José Juan Prieto, dejando en el tercer peldaño al colombiano Jerónimo Calderón. El bajacaliforniano Ruiz cubrió la distancia de 36 kilómetros en un tiempo de 42:02 segundos. Hace algunas semanas, Sebastián Ruiz también ganó oro en la prueba de persecución individual dentro del Panamericano de Ciclismo de Pista en Santiago de Chile.

La medalla de plata, a 44 segundos de diferencia, fue para José Juan Prieto de Aguascalientes. Cabe recordar que el año pasado, el corredor hidrocálido de 22 años conquistó el jersey de círculos rojos como líder de la montaña del Tour de l’Avenir en Francia, convirtiéndose en el segundo mexicano en lograrlo, siguiendo los pasos de Isaac del Toro. En esta edición 40 del Panamericano de Ruta, México participa con 24 ciclistas en diferentes categorías.

El equipo elite se integra por 12 pedalistas, quienes buscarán su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, además de cuatro sub 23 y ocho en junior. El certamen comprende modalidades de ruta y contrarreloj individual, que sumarán puntos en el ranking de la Unión Ciclista Internacional.

En la categoría élite, México está representado por seis ciclistas en la rama femenil: Andrea Ramírez, Diana Carolina López, Jacqueline Támez, Lizbeth Yareli Salazar, Sara Roel López y Atzi Paola Reyes. El equipo elite varonil está conformado por Carlos García Trejo, César Macías, Eder Freyre, Edgar “Chucky” Cadena, Gerardo Ulloa y Ulises Castillo.

En la categoría sub 23, la delegación nacional la forman Sebastián Ruiz, José Juan Prieto, José Antonio Prieto y Jesús Uriel Chaparro. Mientras que en la categoría junior hay ocho atletas nacionales: Cristian Garfias, Julio César Ibarra, Santiago García y Manuel Sebastián Paredes en la rama varonil; así como Nabyenka García, Ximena Alejandra Valentín, Mariana Rivas y Elena Daniela Cruz en la rama femenil.

El Campeonato Panamericano de Ruta tiene la participación de más de 250 ciclistas provenientes de 29 países del continente, consolidándose como uno de los eventos más relevantes del calendario internacional.

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