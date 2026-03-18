¿Se retira Nairo Quintana? El ciclismo mundial se prepara para un emotivo adiós

El ciclista colombiano de 36 años estaría próximo a ponerle fin a una carrera de más de 11 temporadas en la élite del ciclismo con el Movistar Team.

Nairo Quintana, ciclista colombiano / AFP.

Noticia de último momento. Nairo Quintana estaría próximo a anunciar su retiro como ciclista profesional. Lo que era un secreto a voces y casi una realidad hace algunos años, ahora se convertirá en un hecho. Con 36 años, el nacido en Boyacá tendría todo listo para decir adiós a la competencia sobre las dos ruedas.

Este penúltimo fin de semana del mes de marzo, sería el escenario escogido por el ciclista colombiano de 36 años para anunciar su retiro. Un total de 11 temporadas, acumula Nairo Quintana defendiendo los colores del Movistar Team. Eso sí, en toda su carrera ha estado involucrado con cuatro equipos diferentes.

El ciclismo es uno de los deportes que más resistencia física demanda de todos sus deportistas. La edad en esta disciplina cumple un rol bastante importante teniendo en cuenta lo que conlleva estar varios años en la élite del ciclismo mundial. Justamente, es el caso del boyacense, un hombre que ha vuelto a poner el nombre de Colombia en lo más alto de este deporte a nivel mundial.

17 años de Nairo Quintana en el ciclismo mundial

2009 será un año que quedará en la retina de todos los aficionados del ciclismo colombiano y mundial. Justamente, la época donde Nairo Quintana dio sus primeros pasos en el deporte con el equipo de Boyacá es Para Vivirla. Lo que nadie tenía en sus libros es que cinco años después se alzaría con el título de una de la carrera más importantes del mundo.

El Giro de Italia fue el primer golpe sobre la mesa que dio el ciclista colombiano. 2014 fue la consagración de lo que sería la historia de uno de los deportistas más reconocidos de Colombia. No solo fue el título del certamen italiano, sino también la obtención de dos etapas y la clasificación de los jóvenes.

Dos años más tarde, España vibró con su talento. La Vuelta a España 2016 fue la puesta de corona para Nairo Quintana en su carrera como ciclista profesional y leyenda del ciclismo colombiano. Además, se quedó con una etapa del campeonato y la clasificación de la combinada.

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