Isaac del Toro revela si la Tirreno-Adriático es la victoria más importante de su carrera

El pedalista azteca se llevó el triunfo en Italia, situación que lo corona como el Rey de los Dos Mares

Del Toro, Rey de los Dos Mares. | Captura de pantalla ESPN.

Isaac del Toro vivió uno de los momentos más importantes de su carrera tras conquistar la Tirreno-Adriático 2026, una de las competencias de una semana más prestigiosas del ciclismo mundial. El mexicano del UAE Team Emirates – XRG se quedó con la clasificación general después de una semana de competencia intensa que culminó en San Benedetto del Tronto.

El corredor mexicano defendió el liderato que recuperó en la etapa 6 con una remontada en la montaña y cerró la carrera con un tiempo acumulado de 28:02:14. Del Toro terminó con 40 segundos de ventaja sobre Matteo Jorgenson y 42 sobre Giulio Pellizzari, quienes completaron el podio de la clasificación general. Tras asegurar el título, el ciclista mexicano habló sobre la magnitud del triunfo y reconoció que se trata de uno de los logros más relevantes de su trayectoria.

¿Es la Tirreno-Adriático el triunfo más importante de Isaac del Toro?

El propio Del Toro admitió que la victoria en la Tirreno-Adriático ocupa un lugar especial dentro de su carrera, debido al nivel del evento y a la exigencia del recorrido.

“Fue increíble. Todos hicieron un trabajo increíble. Para mí es una de las más importantes carreras de una semana en todo el tour. (¿Es la victoria más importante de tu carrera?) Lo es. ¿Por qué? Porque es muy bonito el tridente. Lo voy a poner en la cocina”, declaró el ciclista mexicano tras la competencia.

La carrera italiana es considerada una de las pruebas de preparación más relevantes del calendario previo a las grandes vueltas, lo que aumenta el valor deportivo del título obtenido por el mexicano.

La caída que marcó la última etapa

Durante la jornada final también hubo momentos de tensión dentro del pelotón. A dos kilómetros de la meta se produjo una caída que involucró a varios velocistas, lo que obligó a Del Toro a reaccionar para evitar quedar atrapado en el incidente. El propio ciclista explicó que la situación hizo todavía más especial la forma en que logró completar la etapa y asegurar el título.

“Nosotros vimos ayer esta situación de la carrera. Yo no nunca espero caerme pero son carreras y estoy contento de haber manejado el día de hoy como lo hicimos y creo que también especial por esa caída lo hizo todavía más importante”, comentó.

¿Defenderá el título el próximo año?

Tras su consagración en Italia, Del Toro también fue cuestionado sobre la posibilidad de regresar a la Tirreno-Adriático para defender su título en la próxima edición. El mexicano prefirió no adelantarse a los planes de su equipo y dejó abierta la posibilidad.

“No sé, tenemos que pensarlo todavía”, respondió para finalizar la charla.

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