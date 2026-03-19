Juan Sebastián Molano brilla en Bélgica con podio en la Nokere Koerse

El colombiano del UAE Team Emirates se subió al podio de la Nokere Koerse, mostrando gran nivel en el esprint final de esta clásica belga.

Juan Sebastián Molano en podio | DAVID PINTENS / BELGA / AFP.

Jasper Philipsen cumplió con los pronósticos y se quedó con la victoria en la edición 80 de la Danilith Nokere Koerse, disputada entre Deinze y Nokere sobre un recorrido de 186,4 kilómetros. La jornada se resolvió en un esprint vibrante y agónico, en el que el velocista del Alpecin-Deceuninck apareció en el momento justo para llevarse el triunfo.

Un final dramático hasta el último metro

La definición tuvo todos los ingredientes de una clásica belga. A escasos 50 metros de la meta, el pelotón logró neutralizar una valiente fuga individual, lo que abrió la puerta para que los hombres rápidos disputaran la victoria. En ese contexto, Philipsen lanzó su embalaje con potencia y precisión para cruzar la línea de meta en primer lugar, firmando un tiempo de 4h 15’18” y una media de 43,8 km/h.

El podio lo completaron su compatriota Jordi Meeus, quien finalizó en la segunda posición, y el colombiano Juan Sebastián Molano, que volvió a demostrar su regularidad en este tipo de finales masivos al quedarse con el tercer lugar.

Para Philipsen, de 28 años, este triunfo representa su estreno en la temporada y la victoria número 58 de su carrera profesional. Más allá del resultado, el belga dejó sensaciones muy positivas de cara a uno de sus grandes objetivos inmediatos: la clásica Milán-San Remo, que se disputará este sábado.

El velocista también fue protagonista en la fase decisiva de la carrera, contribuyendo a la persecución de la fuga y evitando verse involucrado en una caída a poco más de 30 kilómetros de meta que provocó el abandono del alemán Pascal Ackermann, uno de los favoritos al esprint.

Segaert rozó la sorpresa

La carrera también tuvo como gran animador al belga Alec Segaert, quien lanzó un ataque en la cota de Huisepontweg y llegó a tener una ventaja de 20 segundos a falta de 10 kilómetros. El joven corredor, triple campeón europeo sub-23 de contrarreloj, puso en aprietos al pelotón ante la falta de organización en la persecución.

Sin embargo, los exigentes tramos de adoquines y la presión del grupo principal fueron reduciendo su ventaja progresivamente. Aunque logró entrar al último kilómetro con una renta aún considerable, el esfuerzo terminó pasándole factura.

En la recta final de Nokere, conocida por su dureza, el pelotón lanzó un último esfuerzo colectivo que terminó por neutralizar a Segaert en los metros finales. Allí, los velocistas tomaron el protagonismo y Philipsen confirmó su favoritismo con un remate impecable.

De esta manera, el belga sucede en el palmarés a Nils Eekhoff, ganador de la edición 2025, y se consolida como uno de los nombres a seguir en las clásicas de primavera.

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