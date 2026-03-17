Isaac del Toro compartirá equipo con Tadej Pogacar en la Milano-Sanremo 2026

El UAE Team Emirates incluye al mexicano junto al esloveno para La Classicissima, luego de hacer el 1-3 en la Strade Bianche

Del Toro y Pogacar en la Strade Bianche 2026 | DIRK WAEM/BELGA MAG/Belga via AFP

La siguiente cita en el calendario del ciclista mexicano Isaac del Toro es el sábado 21 de marzo en la Milano-Sanremo, donde de nueva cuenta compartirá equipo con el mejor del mundo y el líder de su equipo, el esloveno Tadej Pogacar.

El mexicano y el esloveno fueron incluidos entre los siete integrantes del UAE Team Emirates-XRG para La Classicissima, una de las carreras que Pogacar tiene entre ceja y ceja, casi al grado de una obsesión: ha participado en cinco ocasiones previas y nunca logró el título, en una carrera a la que definió como ‘aterradora’.

“Los ciclistas de la Milano-Sanremo son más grandes que en el resto de las que corro”, declaró el esloveno en palabras retomadas por ESPN. “Son corredores de clásicas y sprinters, las velocidades son más altas en el plano. En cierta manera, es una carrera aterradora, especialmente en Cipressa o algún otro pueblo antes”.

Contrario a los otros Monumentos, la Milano-Sanremo no tiene grandes puertos de montaña, sino un final explosivo, con ascensos cortos como la Cipressa y el Poggio que favorece a otro perfil de corredor: “Hice muchos reconocimientos en el Poggio y es una subida que conozco muy bien. El equipo estuvo excepcional en la Strade Bianche y, si podemos repetir esa actuación, todo es posible para nosotros“.

Pogacar debutó en la Milano-Sanremo en 2020, terminando en el lugar 12. No la corrió en 2021, terminando Top 5 en las siguientes cuatro ediciones: quinto en 2022, cuarto en 2023 y tercero tanto en 2024 como 2025. Los ganadores de las últimas tres ediciones fueron Mathieu van der Poel y Jasper Philipsen. Del Toro, por su parte, participa por tercera ocasión en la carrera: terminó en el lugar 73 en su debut en 2024 y acabó décimotercero en 2025.

Una de las más grandes figuras de la historia del ciclismo, Eddy Merckx, dio la clave para que finalmente Pogacar gane esta carrera: “Que deje atrás al neerlandés Mathieu Van der Poel en el Poggio”, declaró ‘El Caníbal’ a La Gazzetta dello Sport. “Tadej debe dejarlo atrás, porque después de 300 kilómetros en la Vía Roma, si aún estuvieran juntos, el favorito sería Mathieu. Es capaz de realizar escapadas largas, pero en Sanremo las posibilidades de que te alcancen aumentan. Y si hubiera fuertes vientos en contra en la Cipressa sería muy difícil marcar la diferencia”.

Ciclistas del equipo UAE para la Milano-San Remo 2026

El equipo UAE buscará extender su dominio de las últimas semanas. Pogacar ganó en la Strade Bianche, con Del Toro completando el podio. Isaac ganó la Tirreno Adriático. Les acompaña Jan Christen, escudero del mexicano la semana pasada.

Jan Christen

Isaac del Toro

Felix Grobschartner

Brandon McNulty

Domen Novak

Tadej Pogacar

Florian Vermeersch

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