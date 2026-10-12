Mundial de Ciclismo de Pista Shanghái 2026: fecha, horario y dónde ver en vivo a los colombianos
El Mundial de Ciclismo en Pista 2026 reunirá a los mejores especialistas en Shanghái. Consulta el calendario, las pruebas y cómo seguir la transmisión en Colombia.
El Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2026 se disputará del 14 al 18 de octubre en Shanghái, China, con la presencia de los principales exponentes de esta modalidad, que competirán durante cinco jornadas en busca de los títulos mundiales.
El velódromo de Shanghái será el escenario en el que se entregarán 22 medallas de oro, distribuidas en 11 pruebas femeninas y 11 masculinas. El programa incluirá las seis disciplinas que hacen parte del calendario olímpico: keirin, velocidad individual, velocidad por equipos, persecución por equipos, ómnium y madison.
¿Cuándo inicia el Mundial de Ciclismo de Pista Shanghái 2026? Fecha y horario?
El Mundial de Ciclismo en Pista Shanghái 2026 se llevará a cabo del 14 al 18 de octubre en el Velódromo de la Isla Chongming, en China. Debido a la diferencia horaria entre ambos países, los aficionados colombianos deberán tener en cuenta que Shanghái está 13 horas por delante de Colombia.
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Por esta razón, las jornadas que comiencen a las 10:30 a. m. en territorio chino corresponderán a las 9:30 p. m. del día anterior en Colombia. Por su parte, las sesiones programadas para las 5:00 p. m. y las 6:30 p. m. en Shanghái se podrán seguir en Colombia a las 4:00 a. m. y 5:30 a. m., respectivamente.
¿Dónde ver en vivo desde Colombia el Mundial de Ciclismo 2026?
DirecTV Sports y DGO serán las opciones para seguir la transmisión del campeonato a través de la televisión por suscripción y la plataforma de streaming en Sudamérica.
Mundial de Ciclismo de Pista 2026: calendario y programa de todas las pruebas
Miércoles, 14 de octubre
A partir de las 10:30
- Persecución por equipos femenina: clasificación
- Persecución por equipos masculina: clasificación
- Velocidad por equipos femenina: clasificación
- Velocidad por equipos masculina: clasificación
A partir de las 18:30
- Velocidad por equipos femenina: primera ronda
- Velocidad por equipos masculina: primera ronda
- Scratch femenino: final
- Persecución por equipos masculina: primera ronda
- Velocidad por equipos femenina: finales
- Velocidad por equipos masculina: finales
Jueves, 15 de octubre
A partir de las 12:00
- Keirin masculino: primera ronda
- Velocidad individual femenina: clasificación
- Keirin masculino: repescas
- Velocidad individual femenina: dieciseisavos de final
- Keirin masculino: cuartos de final
- Velocidad individual femenina: octavos de final
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A partir de las 17:00
- Persecución por equipos femenina: primera ronda
- Velocidad individual femenina: cuartos de final
- Keirin masculino: semifinales
- Persecución por equipos masculina: finales
- Eliminación femenina: final
- Keirin masculino: finales
- Scratch masculino: final
- Persecución por equipos femenina: finales
Viernes, 16 de octubre
A partir de las 12:00
- Contrarreloj masculina: clasificación
- Ómnium femenino: scratch
- Persecución individual masculina: clasificación
- Ómnium femenino: carrera tempo
A partir de las 17:00
- Carrera por puntos masculina: final
- Velocidad individual femenina: semifinales
- Ómnium femenino: eliminación
- Contrarreloj masculina: final
- Persecución individual masculina: finales
- Velocidad individual femenina: finales
- Ómnium femenino: carrera por puntos
Sábado, 17 de octubre
A partir de las 11:00
- Contrarreloj femenina: clasificación
- Velocidad individual masculina: clasificación
- Ómnium masculino: scratch
- Velocidad individual masculina: dieciseisavos de final
- Persecución individual femenina: clasificación
- Velocidad individual masculina: octavos de final
- Ómnium masculino: carrera tempo
A partir de las 17:30
- Contrarreloj femenina: final
- Velocidad individual masculina: cuartos de final
- Madison femenino: final
- Ómnium masculino: eliminación
- Persecución individual femenina: finales
- Ómnium masculino: carrera por puntos
Domingo, 18 de octubre
A partir de las 11:00
- Velocidad individual masculina: semifinales
- Keirin femenino: primera ronda
- Keirin femenino: repescas
A partir de las 13:30
- Keirin femenino: cuartos de final
- Velocidad individual masculina: finales
- Carrera por puntos femenina: final
- Keirin femenino: semifinales
- Eliminación masculina: final
- Keirin femenino: finales
- Madison masculino: final
*Programa sujeto a cambios