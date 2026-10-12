Mundial de Ciclismo de Pista Shanghái 2026: fecha, horario y dónde ver en vivo a los colombianos

El Mundial de Ciclismo en Pista 2026 reunirá a los mejores especialistas en Shanghái. Consulta el calendario, las pruebas y cómo seguir la transmisión en Colombia.

Mundial de Ciclismo de pista en Shangái 2026 | AFP.

El Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2026 se disputará del 14 al 18 de octubre en Shanghái, China, con la presencia de los principales exponentes de esta modalidad, que competirán durante cinco jornadas en busca de los títulos mundiales.

El velódromo de Shanghái será el escenario en el que se entregarán 22 medallas de oro, distribuidas en 11 pruebas femeninas y 11 masculinas. El programa incluirá las seis disciplinas que hacen parte del calendario olímpico: keirin, velocidad individual, velocidad por equipos, persecución por equipos, ómnium y madison.

¿Cuándo inicia el Mundial de Ciclismo de Pista Shanghái 2026? Fecha y horario?

El Mundial de Ciclismo en Pista Shanghái 2026 se llevará a cabo del 14 al 18 de octubre en el Velódromo de la Isla Chongming, en China. Debido a la diferencia horaria entre ambos países, los aficionados colombianos deberán tener en cuenta que Shanghái está 13 horas por delante de Colombia.

Por esta razón, las jornadas que comiencen a las 10:30 a. m. en territorio chino corresponderán a las 9:30 p. m. del día anterior en Colombia. Por su parte, las sesiones programadas para las 5:00 p. m. y las 6:30 p. m. en Shanghái se podrán seguir en Colombia a las 4:00 a. m. y 5:30 a. m., respectivamente.

¿Dónde ver en vivo desde Colombia el Mundial de Ciclismo 2026?

DirecTV Sports y DGO serán las opciones para seguir la transmisión del campeonato a través de la televisión por suscripción y la plataforma de streaming en Sudamérica.

Mundial de Ciclismo de Pista 2026: calendario y programa de todas las pruebas

Miércoles, 14 de octubre

A partir de las 10:30

Persecución por equipos femenina: clasificación

Persecución por equipos masculina: clasificación

Velocidad por equipos femenina: clasificación

Velocidad por equipos masculina: clasificación

A partir de las 18:30

Velocidad por equipos femenina: primera ronda

Velocidad por equipos masculina: primera ronda

Scratch femenino: final

Persecución por equipos masculina: primera ronda

Velocidad por equipos femenina: finales

Velocidad por equipos masculina: finales

Jueves, 15 de octubre

A partir de las 12:00

Keirin masculino: primera ronda

Velocidad individual femenina: clasificación

Keirin masculino: repescas

Velocidad individual femenina: dieciseisavos de final

Keirin masculino: cuartos de final

Velocidad individual femenina: octavos de final

A partir de las 17:00

Persecución por equipos femenina: primera ronda

Velocidad individual femenina: cuartos de final

Keirin masculino: semifinales

Persecución por equipos masculina: finales

Eliminación femenina: final

Keirin masculino: finales

Scratch masculino: final

Persecución por equipos femenina: finales

Viernes, 16 de octubre

A partir de las 12:00

Contrarreloj masculina: clasificación

Ómnium femenino: scratch

Persecución individual masculina: clasificación

Ómnium femenino: carrera tempo

A partir de las 17:00

Carrera por puntos masculina: final

Velocidad individual femenina: semifinales

Ómnium femenino: eliminación

Contrarreloj masculina: final

Persecución individual masculina: finales

Velocidad individual femenina: finales

Ómnium femenino: carrera por puntos

Sábado, 17 de octubre

A partir de las 11:00

Contrarreloj femenina: clasificación

Velocidad individual masculina: clasificación

Ómnium masculino: scratch

Velocidad individual masculina: dieciseisavos de final

Persecución individual femenina: clasificación

Velocidad individual masculina: octavos de final

Ómnium masculino: carrera tempo

A partir de las 17:30

Contrarreloj femenina: final

Velocidad individual masculina: cuartos de final

Madison femenino: final

Ómnium masculino: eliminación

Persecución individual femenina: finales

Ómnium masculino: carrera por puntos

Domingo, 18 de octubre

A partir de las 11:00

Velocidad individual masculina: semifinales

Keirin femenino: primera ronda

Keirin femenino: repescas

A partir de las 13:30

Keirin femenino: cuartos de final

Velocidad individual masculina: finales

Carrera por puntos femenina: final

Keirin femenino: semifinales

Eliminación masculina: final

Keirin femenino: finales

Madison masculino: final

*Programa sujeto a cambios