Fabio Torres y un último sueño en Los Angeles 2028: de perder una pierna a multimedallista mundial y paralímpico

El colombiano encontró en el para powerlifting una nueva misión tras el accidente que cambió su vida

La vida del sargento colombiano Fabio Torres dio un giro de 360 grados cuando inspeccionaba una zona en Catacumbo, al norte de Santander, en donde la explosión de una mina antipersona le costó la pierna izquierda y lesiones en la derecha que lo llevaron a conocer el para powerlifting como rehabilitación y a convertirse en multimedallista mundial y paralímpico; ahora está en el proceso para el cierre de su trayectoria en Los Angeles 2028 en la división de los 80 kg.

“El deporte me fortaleció, me hizo cambiar en muchas cosas, como persona, en la parte económica, pues en el patrullaje que hacía es cuando pierdo mi pierna, al caer en una mina antipersona mientras hacía una revisión de una área, yo era el tercero, pasó el soldado, el guía canino, pasé yo y ahí el taponazo. Gracias a Dios hubo una recuperación muy buena”, dijo.

Fabio se enlistó en el ejército para servir a su país, hoy lo hace de otra manera, al perder su pierna se retiró de las Fuerzas Armadas para aprovechar la segunda oportunidad que le dio la vida de llevar la bandera de Colombia y demostrar que pese a las adversidades ha podido salir adelante.

MÁS INFORMACIÓN: México llevará 62 atletas a Dakar 2026 con la mira en igualar las 17 medallas de Buenos Aires 2018

“Mi sueño es terminar con una medalla más porque el deporte en Colombia ha sido todo para mí ese cambio y dar a mi país una pierna, por mi país y hoy levantar mi mano, izar mi bandera de mi país en el mundo al llevar paz, es lo más bonito del mundo”, aseveró en entrevista con Claro Sports.

Fabio tiene 17 años en el para powerlifiting que se convirtió en el impulso para destacar, conocer otras naciones y para crear hasta una fundación ‘Amor y vida’ para ayudar a las personas con alguna discapacidad, además de niños y ancianos en situación precaria.

“Quiero ser un ejemplo de vida para mi país, para más niños y para las personas con discapacidad, en mi país necesitan mucho la parte deportiva, que esto es un cambio de vida, de formarse día a día, de apoyo para esa enfermedad que siempre lo he dicho, esa enfermedad no existe, la discapacidad no existe”, explicó el para atleta de 50 años.

El colombiano prepara el camino para su retiro y actualmente está en la pelea por la presidencia de la federación de para powerlifting para apoyar, desarrollar la disciplina en su país.

MÁS INFORMACIÓN: Amalia Pérez gana oro en México y abre su camino hacia Los Angeles 2028

“Ya falta muy poco para ser el presidente de la federación, actualmente contamos con 120 para atletas, pero la meta es apoyarlos para que ese número siga creciendo y llegar a unos 200. Si Dios quiere en un mes ya con la votación confirmada por el Ministerio de deportes para que me dé el aval ya tendremos el puesto”, explicó.

En días pasados, Fabio estuvo en México para competir en el Abierto y Campeonato Parapanamericano de para powerlifting en donde obtuvo cuatro medallas de oro, tres platas y un bronce que lo ponen en el camino de la clasificación para Los Angeles 2028.

“Esta competencia fue una parte fundamental para seguir fortaleciéndome para Los Ángeles, aunque antes habrá Juegos Parapanamericanos en Lima, es una de las competencias fuertes, además mi primera medalla mundial fue aquí en México en 2017 entonces también tengo un agradecimiento precisamente aquí en México”, relató.