¡Regresa la reina, pero a la pista! Mariana Pajón competirá en los Juegos Sudamericanos

Mariana Pajón vuelve a la competencia internacional con Colombia en Rosario 2026. La triple medallista olímpica afrontará un nuevo reto en ciclismo de pista.

Mariana Pajón compitiendo en la pista | FCC.

Mariana Pajón volverá a representar a Colombia en unos Juegos Sudamericanos, pero esta vez lo hará en una disciplina que también conoce bien. La triple medallista olímpica fue presentada como una de las cartas de la delegación nacional para Rosario 2026.

Mariana Pajón cambia el BMX por el ciclismo de pista

La gran sorpresa en la presentación de los deportistas colombianos para los Juegos Sudamericanos de Rosario 2026 fue el nombre de Mariana Pajón. La antioqueña, considerada una de las grandes referentes del deporte colombiano, estará nuevamente en una competencia internacional defendiendo los colores de la bandera nacional.

Sin embargo, su presencia tendrá un detalle particular: Pajón no aparece inscrita en la prueba de BMX, disciplina en la que construyó una carrera histórica y consiguió sus tres medallas olímpicas, sino que hará parte del equipo femenino de ciclismo de pista.

La ‘Reina del BMX’ compartirá equipo con otras destacadas pedalistas colombianas como Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria y Manuela Loaiza, en una nómina que combina experiencia y juventud y que buscará dejar en alto al país en Rosario.

Un nuevo desafío para la campeona colombiana

El cambio representa un reto importante para Pajón, quien durante prácticamente toda su carrera deportiva ha estado ligada al BMX. Su experiencia, liderazgo y conocimiento del ciclismo serán algunos de los principales argumentos con los que Colombia afrontará esta competencia.

Además, su presencia junto a corredoras de la talla de Cuadrado y Gaviria genera expectativa sobre lo que pueda conseguir el equipo femenino en la pista. La combinación de generaciones podría convertirse en una de las cartas fuertes de la delegación nacional.

¿Mariana Pajón ganará medalla?

La gran pregunta ahora es si Mariana Pajón podrá subir al podio en Rosario 2026, esta vez lejos de la pista de BMX que tantas alegrías le ha dado. Su experiencia internacional será un factor determinante, aunque el cambio de especialidad supone un desafío completamente diferente.

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Lo cierto es que el regreso de la campeona olímpica ya genera ilusión entre los aficionados colombianos. La reina vuelve a escena y lo hará buscando una nueva medalla para Colombia, ahora en una disciplina que le permitirá escribir un capítulo diferente en su extraordinaria trayectoria.

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