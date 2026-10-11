Un 2026 de triunfos y podios, pero con interrogantes para el ciclismo colombiano

Victorias internacionales, títulos y nuevos protagonistas marcan el 2026 del ciclismo colombiano, una temporada positiva que también plantea interrogantes sobre el nivel y la proyección de sus corredores.

Egan Bernal, Santiago Buitrago y Harold Tejada | Claro Sports.

El ciclismo colombiano sumó resultados destacados durante 2026, con corredores que han conseguido victorias de etapa, títulos nacionales y podios en competencias internacionales. Harold Tejada, Egan Bernal, Nairo Quintana y Santiago Buitrago son algunos de los nombres que han sobresalido en una temporada en la que los representantes nacionales también han sido protagonistas en las pruebas de pista.

Harold Tejada y Nairo Quintana, protagonistas en Europa

Uno de los resultados más destacados llegó de la mano de Harold Tejada, quien se impuso en la sexta etapa de la París-Niza, el 13 de marzo. El corredor del XDS Astana Team consiguió así una victoria importante en una de las competencias más reconocidas del calendario internacional. Por su parte, Nairo Quintana también celebró (su último año de competencia) en Europa al ganar la clasificación general de la Vuelta a Asturias y conquistar la segunda etapa de la carrera española. Ambos resultados ratificaron la presencia colombiana en el ciclismo profesional.

Harold Tejada | Anne-Christine POUJOULAT / AFP.

Egan Bernal y Brandon Rivera brillaron en los Nacionales

Los Campeonatos Nacionales de Ruta, disputados en febrero, también dejaron buenas noticias para Colombia. Egan Bernal se quedó con el título de la prueba de fondo masculina élite, mientras que Iván Ramiro Sosa terminó segundo y Juan Felipe Rodríguez ocupó la tercera posición. En la contrarreloj individual, Brandon Rivera se adjudicó la medalla de oro, seguido por Daniel Felipe Martínez y Rodrigo Contreras. De esta manera, los corredores del país comenzaron el año con protagonismo en las competencias nacionales.

Egan, campeón de los Nacionales De Ruta / Photo by Raul ARBOLEDA / AFP.

Santiago Buitrago consiguió una victoria en Italia

Santiago Buitrago también dejó su huella en el calendario europeo al ganar el Trofeo Laigueglia, disputado en marzo. El corredor del Bahrain Victorious se impuso en esta clásica italiana y sumó una victoria importante para su trayectoria profesional. Su resultado se convirtió en uno de los triunfos colombianos más relevantes de la primera parte de la temporada, en medio de un calendario exigente que incluyó carreras por etapas y pruebas de un día. También se quedó con el liderato de la montaña en la Vuelta a España.

Santiago Buitrago, líder de la montaña de La Vuelta | JOSE JORDAN / AFP.

Diego Camargo ganó la Vuelta a Colombia

En el calendario nacional, Diego Andrés Camargo se destacó al conquistar la Vuelta a Colombia 2026. La competencia terminó anticipadamente después de cinco etapas, por lo que el resultado final quedó determinado por la clasificación general registrada hasta ese momento. Javier Jamaica terminó segundo y Édgar Pinzón completó el podio. La carrera, una de las citas más importantes del ciclismo colombiano, tuvo así a Camargo como su principal ganador.

Colombianos destacados en la Vuelta a España

La ronda española también dejó resultados importantes para los corredores colombianos. Santiago Buitrago consiguió el título de la clasificación de la montaña, con 78 puntos, mientras que Harold Tejada terminó en la décima posición de la clasificación general. El resultado de Buitrago representó un logro destacado para el país en una de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial, mientras que Tejada logró ubicarse entre los diez mejores de la carrera después de completar las 21 etapas.

Más victorias colombianas durante la temporada

Otros corredores nacionales también consiguieron triunfos en el calendario internacional. Iván Ramiro Sosa ganó la tercera etapa del Tour de Turquía, Santiago Mesa se impuso en la segunda jornada de la Volta ao Alentejo y Kevin David Castillo conquistó la primera etapa de la Vuelta Bantrab. Además, Juan Sebastián Molano ganó la primera etapa del Tour de Omán, mientras que Walter Vargas se coronó campeón de la contrarreloj individual del Campeonato Panamericano. Estos resultados ampliaron la lista de ciclistas colombianos que han levantado los brazos durante 2026.

Sebastián Molano en el Tour de Omán | Loic VENANCE / AFP.

En conjunto, la temporada ha dejado victorias y podios para diferentes generaciones del ciclismo nacional. Desde los triunfos de corredores experimentados como Nairo Quintana y Egan Bernal hasta los resultados de representantes de la pista y las carreras continentales, Colombia ha mantenido presencia en distintos escenarios. Con el calendario todavía por revisar en su totalidad, el balance permite destacar a varios protagonistas, aunque no constituye un registro exhaustivo de todos los resultados obtenidos por los ciclistas colombianos durante el año.

¿Qué viene para el ciclismo colombiano?

No hay que ocultar que el ciclismo colombiano atraviesa un momento de transición que invita a mirar más allá de sus grandes referentes. Con el retiro de Nairo Quintana y la posibilidad de que Egan Bernal ponga fin a su carrera en un futuro cercano, surge una pregunta inevitable: ¿quiénes tomarán la bandera de una generación que llevó al país a lo más alto del ciclismo mundial? El desafío no será solamente encontrar nuevos nombres capaces de pelear por grandes vueltas, sino consolidar una camada de corredores que mantenga a Colombia como protagonista en las principales carreras del calendario internacional.

En ese panorama, Juan Felipe Rodríguez aparece como uno de los nombres a seguir en el relevo generacional. El joven cundinamarqués, de 22 años, dio el salto al WorldTour con el EF Education-EasyPost y completó su primera Vuelta a España en 2026, una experiencia que le permitió medirse con la élite y terminar entre los mejores jóvenes y dentro del top 20 de la general. Junto a corredores como Santiago Buitrago, Harold Tejada, Éiner Rubio y Diego Pescador, representa una alternativa para construir el futuro del ciclismo nacional. El talento está, pero el reto será acompañar su desarrollo sin exigirles resultados inmediatos ni compararlos constantemente con quienes marcaron una época.

Te puede interesar