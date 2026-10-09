Harold Tejada es nuevo corredor del Netcompany INEOS: el colombiano da el salto para 2027

Oficial: Harold Tejada llega al INEOS para 2027. El ciclista huilense inicia una nueva etapa en su carrera tras destacar en el WorldTour con el Astana.

Harold Tejada es nuevo jugador del Ineos | AFP/ Chat Gpt.

El ciclismo colombiano recibe una noticia de gran importancia con la oficialización del traspaso de Harold Tejada al Netcompany INEOS , uno de los equipos más reconocidos del pelotón internacional. El pedalista huilense dejará las filas del XDS Astana Team para afrontar un nuevo capítulo de su carrera deportiva, con el objetivo de seguir creciendo en las principales competencias del calendario WorldTour.

La llegada del corredor de Pitalito a la escuadra británica representa una oportunidad para consolidarse en la élite del ciclismo mundial. Después de varios años de evolución y regularidad en el Astana, Tejada afrontará un desafío que le permitirá medirse con una estructura acostumbrada a luchar por los títulos más importantes de la temporada.

Harold Tejada deja el Astana y comienza una nueva etapa

Tejada llegó al Astana en 2020 y, desde entonces, construyó una trayectoria que lo convirtió en uno de los ciclistas colombianos más destacados del pelotón internacional. Su capacidad para desenvolverse en la montaña, su resistencia en las carreras por etapas y su experiencia en las grandes vueltas han sido aspectos importantes en su crecimiento profesional.

El cambio de equipo también supone el cierre de un ciclo significativo para el huilense, quien encontró en la formación kazaja el escenario para desarrollar sus condiciones y competir de manera constante en las pruebas más exigentes del calendario europeo.

El INEOS apuesta por el talento colombiano

Con su incorporación, el Netcompany INEOS refuerza su nómina con un corredor que ha demostrado condiciones para competir en terrenos montañosos y asumir diferentes responsabilidades dentro de una carrera. La experiencia acumulada por Tejada en el máximo nivel será un recurso importante para los objetivos deportivos de la escuadra.

Además, el fichaje vuelve a poner el foco sobre la presencia colombiana en uno de los equipos históricos del ciclismo mundial. La adaptación del huilense a una nueva estructura y sus posibilidades de encontrar oportunidades individuales serán algunos de los aspectos que marcarán esta etapa.

La temporada 2026, clave en la evolución de Tejada

Harold Tejada llega a este nuevo capítulo después de firmar resultados destacados durante 2026. Uno de sus principales logros fue la victoria en la sexta etapa de la París-Niza, un triunfo que representó su primera victoria de etapa en el WorldTour y confirmó su capacidad para competir por resultados importantes en el calendario internacional.

Ese rendimiento reforzó su perfil como un corredor con experiencia, regularidad y potencial para seguir creciendo. Ahora, el reto estará en trasladar esas condiciones a su nueva escuadra y aprovechar las oportunidades que encuentre en las competencias de mayor exigencia.

Un nuevo reto para el ciclismo colombiano

El traspaso de Tejada al INEOS hasta el 2029 representa un movimiento importante para el ciclismo nacional, que continúa teniendo corredores en equipos protagonistas del panorama internacional. El huilense buscará aprovechar esta oportunidad para ampliar su palmarés y consolidarse como una de las referencias colombianas en las carreras por etapas.

Con este cambio, el corredor de Pitalito abre una nueva página en su carrera profesional. La expectativa estará puesta en conocer su calendario, el papel que tendrá dentro de la formación británica y las competencias en las que podrá luchar por protagonismo durante la temporada 2027.

Te puede interesar