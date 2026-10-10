Tabla de posiciones de Premier League al momento: Arsenal alcanza al Manchester City en la punta

Arsenal llegó a 15 puntos y alcanzó al Manchester City en la cima; Brighton sigue tercero y Chelsea regresó a zona europea

Los Gunners se mantienen en la lucha por la primera posición | Reuters

La Premier League retomó la actividad después de la Fecha FIFA este sábado 10 de octubre con movimientos importantes en la parte alta de la clasificación. Arsenal inició una nueva jornada con victoria después de haber sufrido ante Brighton su primera derrota de la campaña y, con el resultado, el equipo de Mikel Arteta alcanzó al Manchester City en la cima.

Los Gunners remontaron para imponerse 2-1 al Leeds United en el Emirates Stadium y llegaron a 15 puntos después de seis encuentros. El conjunto londinense tiene una diferencia de goles de +5, mientras que los Citizens conservan el primer sitio con +8 y todavía tienen pendiente su compromiso de esta fecha frente al Liverpool.

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Más abajo, Brighton se mantiene a un triunfo de distancia de los dos primeros después de vencer 2-0 al Sunderland y sumar su tercera victoria consecutiva. Los Seagulls alcanzaron 13 unidades y poseen, además, la mejor diferencia de goles del campeonato con +13.

La fecha todavía tiene duelos de alto nivel, con dos enfrentamientos entre integrantes del Big Six. Este sábado, Tottenham visitará al Manchester United en Old Trafford, mientras que el domingo Andoni Iraola y Liverpool tendrán una prueba de fuego ante el líder Manchester City en el Etihad Stadium.

Tabla de posiciones Premier League 2026, al momento: Jornada 6

Con su victoria ante Leeds, Arsenal alcanzó los 15 puntos del Manchester City en la cima de la clasificación. El cuadro de Manchester conserva el liderato por diferencia de goles y puede recuperar una ventaja de tres unidades si derrota al Liverpool en su partido correspondiente a la sexta fecha.

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Brighton aparece en la tercera posición después de encadenar tres triunfos, mientras que Brentford se mantiene invicto, aunque cuatro de sus seis partidos terminaron en empate. Chelsea completa por ahora los primeros cinco lugares después de recuperar el triunfo con una contundente actuación ante el Bournemouth.

Manchester City | 15 puntos | +8 Arsenal | 15 puntos | +5 Brighton | 13 puntos | +13 Brentford | 10 puntos | +6 Chelsea | 10 puntos | +2 Leeds United | 9 puntos | +3 Liverpool | 9 puntos | +3 Everton | 9 puntos | +3 Ipswich Town | 9 puntos | -3 Hull City | 8 puntos | +2 Newcastle United | 8 puntos | 0 Manchester United | 5 puntos | 0 Nottingham Forest | 5 puntos | -1 Aston Villa | 5 puntos | -5 Crystal Palace | 4 puntos | -5 Sunderland | 4 puntos | -6 Bournemouth | 3 puntos | -6 Coventry City | 3 puntos | -9 Fulham | 2 puntos | -4 Tottenham | 2 puntos | -6

Resultados de la jornada 6 de la Premier League

La sexta jornada comenzó en el Emirates Stadium con el triunfo del Arsenal, que remontó al Leeds para regresar a la senda de la victoria. Más adelante, Chelsea brilló en Stamford Bridge con cinco goles frente al Bournemouth, incluidos un doblete de Joao Pedro, quien alcanzó a Erling Haaland en la cima de la tabla de goleo, además de un par de golazos de Jordan Henderson.

Aston Villa y Brentford repartieron puntos en un encuentro de ida y vuelta, mientras que Fulham dejó escapar una ventaja en los últimos minutos para perder 2-1 frente al Ipswich Town. Brighton también confirmó su buen momento con un 2-0 como visitante frente al Sunderland.

La actividad continuará este sábado con Tottenham, todavía sin victorias en el campeonato, visitando al Manchester United en Old Trafford. Para el domingo, el partido principal tendrá al Manchester City de Enzo Maresca frente al Liverpool de Andoni Iraola.

Sábado 10 de octubre

Arsenal 2-1 Leeds United | CRÓNICA

Aston Villa 2-2 Brentford

Ipswich Town 2-1 Fulham

Chelsea 5-1 Bournemouth | CRÓNICA

Sunderland 0-2 Brighton

Manchester United vs Tottenham | 10:30 horas

Domingo 11 de octubre

Crystal Palace vs Nottingham Forest | 07:00 horas

Hull City vs Everton | 07:00 horas

Manchester City vs Liverpool | 09:30 horas

Lunes 12 de octubre

Coventry City vs Newcastle United | 13:00 horas

¿Qué lugares a torneos europeos da la tabla de posiciones de la Premier League?

Los primeros cuatro lugares de la Premier League obtienen de manera automática un boleto para la fase de liga de la UEFA Champions League. Inglaterra puede recibir una quinta plaza si termina entre las dos asociaciones con mejor rendimiento de la temporada en las competiciones europeas; en ese escenario, el quinto clasificado también avanzaría directamente a la Champions.

La Europa League entrega normalmente un lugar al quinto de la Premier y otro al campeón de la FA Cup. Si Inglaterra recibe esa quinta plaza de Champions, los puestos europeos se recorren. Además, cuando el ganador de la FA Cup ya está clasificado a Europa mediante su posición en liga, su boleto pasa al siguiente equipo mejor ubicado que todavía no tenga acceso a una competición UEFA.

El campeón de la EFL Cup obtiene un boleto para los playoffs de la Conference League. Si también consigue una clasificación europea por otra vía, esa plaza puede trasladarse al siguiente club disponible de la tabla. Los campeones de Champions League y Europa League, además, aseguran automáticamente su participación en la siguiente edición de la Champions.

¿Qué pasa si al final del torneo hay empate en la tabla de posiciones? Conoce todos los criterios

Cuando dos o más equipos terminan igualados en puntos, la Premier League utiliza como primer criterio de desempate la diferencia de goles acumulada durante la temporada. Si la igualdad continúa, se toma en cuenta el número total de tantos anotados.

El tercer criterio son los puntos obtenidos en los enfrentamientos directos entre los clubes involucrados y, posteriormente, los goles marcados como visitante en esos mismos partidos. El orden de desempate es: diferencia de goles, goles anotados, puntos en duelos directos y goles de visitante en enfrentamientos directos.

Si ninguno de esos criterios logra separar a los equipos y la igualdad afecta el título, el descenso o una plaza para competiciones europeas, se disputa un partido de desempate en sede neutral para determinar la posición definitiva.