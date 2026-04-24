Nairo Quintana suma una nueva etapa tras cuatro años: la última vez fue en Francia

‘Nairoman’ cruzó la meta en solitario en Asturias y tras un periodo largo de sequía, volvió a celebrar en las carreteras del mundo.

Nairo Quintana celebrando | LAURENT LAIRYS / DPPI VIA AFP

Nairo Quintana volvió a celebrar en las carreteras europeas al ganar la segunda etapa de la Vuelta a Asturias, esto al cruzar la meta en solitario. El boyacense volvió a mostrarse como en sus mejores épocas y alzó de nuevo los brazos luego de cuatro años sin poder hacerlo.

El de Cómbita se fugó con determinación y ninguno de sus rivales pudo seguirle el ritmo en este día, algo que le permitió también hacerse con el primer puesto de la clasificación general. Hubo una dedicación especial también en esta victoria a Cristian Camilo Muñoz, ciclista colombiano que lamentablemente falleció en las últimas horas por una complicación de salud por una infección.

Como tal Nairo no lograba ganar una etapa hace cuatro años, un tiempo largo para un ciclista de la experiencia que tiene él. Vale la pena mencionar que durante ese lapso, puntualmente en el 2023, el ‘Cafetero’ no estuvo activo, solo compitió en los Campeonatos Nacionales de Ruta.

Etapa y título en el Tour de los Alpes Marítimos 2022

El 20 de abril de ese año el colombiano ganó la tercera jornada de la ronda francesa, que fue la última. Eso le permitió también hacerse con el primer puesto de la general de esa edición, esto cuando corría para el equipo Arkéa-Samsic. En aquella ocasión, ‘Nairoman’ cruzó la meta con 1’21” de diferencia sobre Guillaume Martin y a 1’30” de Thibaut Pinot.

En lo que respecta a la general, Quintana culminó a 1’30” de Tim Wallens y a 1’48” de Martin, los otros dos corredores que se subieron al podio con el ‘Escarabajo’.

Etapa en el Tour de la Provence

Antes de afrontar el Tour de los Alpes Marítimos, en ese mismo año Nairo obtuvo el triunfo en la tercera etapa de esa carrera, también cruzando la meta en solitario. Mattias Skjelmose y Matteo Jorgenson fueron segundo y tercero, respectivamente, en ese día.

Vale la pena mencionar que en Provence Quintana logró el primer puesto de la general, superando a un corredor fuerte en ese momento del pelotón, Julian Alaphilippe. El podio lo completó Skjelmose.

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