¡No aprenden! Pereira vs Nacional se jugará con público en Yopal

A pesar de los disturbios en el último ‘Clásico Cafetero’, las autoridades aprobaron el ingreso de aficionados al recinto.

Estadio Santiago de las Atalayas | Vizzor

Continúa la penúltima fecha de la Liga BetPlay. Entre los partidos del sábado, el de Pereira y Atlético Nacional se disputará a las 4:00 p.m. (hora COL) el próximo sábado 25 de abril. El colero, que no ha sumado su primera victoria en el campeonato, recibirá a los ‘Verdolagas’ ya clasificados y abrazados al liderato.

Yopal vuelve a albergar un partido de fútbol profesional después del triste episodio en el ‘Clásico Cafetero’. Aunque se habló de disputar el cotejo a puerta cerrada, en la capital del Casanare, los últimos diálogos entre las autoridades llevaron a que se le abrieran las puertas a los hinchas, aunque sin distintivos de ambos clubes.

Ese duelo clásico, sobre los últimos minutos, se volvió muy candente en las tribunas. Después de que la expulsión a Juan Felipe Castaño, defensor del ‘Blanco Blanco’, en la tribuna occidental se empezaron a encarar ambas barras. Una situación lamentable que no pasó de agache, aunque se corren riesgos de seguridad para el siguiente duelo, último que tendrá como local Pereira en la fase regular.

Pereira vs Nacional, con público

Después de la incertidumbre en los últimos días, el club oficializó la apertura de puertas para los hinchas. Es por esto que se inició venta de boletería, siempre que se cumplan ciertas restricciones por cuenta del último desorden. Una de ellas: no se permiten camisetas ni de Pereira ni de Nacional.

“No se permite el ingreso de barra organizada ni local, ni visitante. Se prohíbe el uso de camisetas alusivas al equipo local y visitante, también de otros equipos. Se prohibe el ingreso de trapos, banderas y/o instrumentos alusivos”, aseveró el club pereirano en el pronunciamiento oficial.

Los precios de boletería van entre $60.000 pesos, $80.000 (occidental lateral) y $100.000 la zona central de la única tribuna del Santiago de las Atalayas. Vale anotar que, posiblemente, sea el último duelo para Pereira por Liga en territorio llanero. Según las autoridades municipales de la ‘Perla del Otún’, el Hernán Ramírez Villegas quedará listo a finales de julio, apenas para el inicio del campeonato en su segundo semestre.

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