Luto en el ciclismo colombiano: Cristian Camilo Muñoz fallece en España

El equipo Nu Colombia lamentó la partida de su corredor y anunció que se retira de la competencia en la Vuelta a Asturias.

Cristian Camilo Muñoz fallece. – Vizzor Image.

Una lamentable noticia para el deporte colombiano se ha conocido este viernes. El ciclista cafetero Cristian Camilo Muñoz falleció en España tras una complicación con una herida provocada por una caída en días anteriores. El pedalista profesional que estaba al servicio del equipo Nu Colombia batalló contra un cuadro infeccioso.

Por medio de un comunicado, la escuadra ciclística explicó lo acontecido. El accidente se produjo durante el Tour du Jura en Francia el pasado sábado, 18 de abril. La lesión fue exactamente en la rodilla izquierda. A la llegada a Oviedo, España, el deportista fue valorado nuevamente en un centro médico hasta que finalmente falleció en la mañana de este viernes.

Con 30 años, Muñoz había acumulado experiencia con equipos como el UAE Emirates y el EPM-Scott para dejar en alto el nombre de Ventaquemada, Boyacá. El equipo lo destacó como una persona caracterizada por su espíritu de colaboración y un ejemplo de competitividad. La noticia ha generado mucha tristeza dentro del mundo a pedal.

“Su partida deja un vacío inmenso en el ciclismo colombiano y en el corazón de todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo y compartir con él en las rutas y competencias. Cristian será recordado por su entrega, disciplina y calidad humana dentro y fuera del pelotón“, expresó la Federación Colombiana de Ciclismo.

Este deportista cafetero se destacó con victorias de etapa en carreras como la Clásica de Anapoima y la Vuelta a Boyacá. Además, su condición de escalador quedó demostrada al ganar varios premios de montaña en el Clásico RCN, que es, probablemente, la competencia con mayor tradición que se corre en suelo colombiano.

A raíz del impacto emocional de este suceso, el equipo Nu Colombia ha anunciado que se retira de la competencia en la Vuelta a Asturias, que ya estaba en marcha. Se espera que la información sobre las exequias y los homenajes pertinentes esté disponible durante las últimas horas, entendiendo que un eventual traslado fúnebre desde España puede tomar algo de tiempo.

Te puede interesar