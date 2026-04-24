Real España vs Olimpia en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

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Real España Olimpia, Liga de Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

Real España y Olimpia protagonizan uno de los duelos más atractivos de la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en un partido que puede marcar el rumbo de la parte alta de la tabla. El conjunto aurinegro buscará hacerse fuerte en casa para recuperar terreno en la pelea por el liderato, mientras que el León llega en un gran momento con la intención de sostener su racha positiva y dar otro golpe de autoridad en el campeonato.

Real España tiene 34 puntos y se ubica en el tercer lugar, producto de nueve triunfos, siete empates y dos derrotas. El equipo dirigido por Jeaustin Campos viene de vencer 2-0 a Platense como local en su última presentación, resultado que le permitió cortar una racha de tres partidos sin ganar, en la que dejó puntos importantes tras caer ante Choloma y empatar frente a Lobos UPNFM y Juticalpa, una seguidilla que le costó el primer puesto del torneo.

Por su parte, Olimpia suma 35 unidades y se posiciona en el segundo lugar, con un registro de diez triunfos, cinco empates y tres derrotas. El equipo de Eduardo Espinel atraviesa un gran presente y llega tras vencer 2-1 a Marathón, encadenando su cuarto triunfo consecutivo y extendiendo a diez su racha de partidos sin perder. El vigente campeón parece haber encontrado su mejor versión en el tramo más decisivo del campeonato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Real España vs Olimpia de la jornada 21 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Real España y Olimpia está programado para el sábado 25 de abril a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Morazán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Real España vs Olimpia hoy

Ni Real España ni Olimpia cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la jornada 19 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Jeaustin Campos y Eduardo Espinel utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Real España: Luis López; Carlos Mejía, Daniel Aparicio, Juan Capeluto, Franklin Flores; César Romero, Jack Baptiste, Joshua Palacios, Exon Arzú; Darixon Vuelto y David Sayago. DT: Jeaustin Campos.

Olimpia: Edrick Menjívar; Kevin Guity, Edwin Lobo, Emanuel Hernández, Elison Rivas; Agustín Mulet, Edwin Rodríguez; Michaell Chirinos, Jorge Álvarez, José Pinto; y Jerry Bengtson. DT: Eduardo Espinel.

Antecedentes y últimos resultados del Real España vs Olimpia en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Real España y Olimpia:

8 de marzo de 2026 | Olimpia 1-1 Real España | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 27 de diciembre de 2025 | Olimpia 1-0 Real España | Triangular Final Torneo Apertura 2025

| Triangular Final Torneo Apertura 2025 10 de diciembre de 2025 | Real España 0-1 Olimpia | Triangular Final Torneo Apertura 2025

| Triangular Final Torneo Apertura 2025 26 de octubre de 2025 | Olimpia 2-1 Real España | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de agosto de 2025 | Real España 0-0 Olimpia | Torneo Apertura 2025

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