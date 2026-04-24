Guastatoya vs Marquense, la gran batalla de la última jornada: quien pierda desciende

Quien pierda el partido quedaría al borde del descenso.

Marquense igualó con Guastatoya en un gran partido | Facebook: Marquense

La última jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala traerá consigo un partido que se llevará todas las miradas: el que jueguen Guastatoya y Marquense en el Cordón Hichos. El motivo, es que el local llega con 50 puntos en la tabla anual a este partido, igualado en puntos con Mictlán y Malacateco, y la visita tiene 53, por lo que ambos se juegan la permanencia.

De acuerdo a lo que expone la tabla acumulada, Guastatoya sabe que con una victoria se garantiza seguir en la Liga Mayor sin importar lo que ocurra en los partidos de Mictlán y Malacateco. A su vez, los ‘leones’ saben que con un empate también se aseguran la permanencia, pero una derrota los comprometería y podría enviar a segunda, teniendo en cuenta que tiene una muy mala diferencia de gol para con el resto.

Es por estos motivos que se deduce que Guastatoya y Marquense será el gran duelo de la última jornada, dos equipos que curiosamente estuvieron en situaciones similares en la definición de la pasada temporada, consiguiendo salvarse en la última jornada relegando a Xinabajul, resta ver si esta vez consiguen salvarse nuevamente.

Tabla acumulada Liga Guatemala 2026: posiciones actualizadas

Pos Equipo Pts DG PJ 1 Municipal 83 +35 44 2 Mixco 80 +20 44 3 Antigua GFC 75 +21 44 4 Xelajú MC 64 +17 44 5 Aurora 58 -13 44 6 Cobán Imperial 55 +3 44 7 Comunicaciones 55 -8 44 8 Marquense 53 -18 44 9 Guastatoya 50 -10 44 10 Malacateco 50 -12 44 11 Mictlán 50 -13 44 12 Achuapa 43 -22 44

Tabla acumulada Liga Guatemala 2026: quién está descendiendo hoy

De acuerdo con la tabla acumulada, Achuapa ya quedó sin opciones matemáticas y se convirtió en el primer equipo descendido de la temporada. En la parte baja de la tabla acumulada, la situación sigue siendo muy ajustada, con varios clubes separados por pocos puntos de diferencia a falta de una jornada.

Los equipos más comprometidos

🔻 Achuapa (43 pts): ya descendido

🔻 Mictlán (50 pts): en zona de descenso, obligado a ganar

⚠️ Malacateco (50 pts): se mantiene fuera del descenso por diferencia de gol

⚠️ Guastatoya (50 pts): en situación similar, sin margen de error

⚠️ Marquense (53 pts): necesita sumar para asegurar la permanencia

✔️ Comunicaciones (55 pts): permanencia asegurada

✔️ Cobán Imperial (55 pts): permanencia asegurada

Un cierre de torneo que promete drama total

Con solo una fecha por disputarse, el margen de error es prácticamente nulo. Los enfrentamientos directos entre equipos de la zona baja serán determinantes y podrían definir quién se mantiene en la Liga Nacional y quién pierde la categoría. El Clausura 2026 entra en su tramo decisivo con una tabla acumulada que mantiene en vilo a todo el fútbol guatemalteco.

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