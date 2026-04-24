Nairo Quintana se impone en la montaña y gana la etapa 2 de la Vuelta a Asturias

El de Cómbita dedicó su triunfo a su compatriota Cristián Camilo Muñoz, en una jornada marcada por la emoción y el luto.

Nairo Quintana | Marco Zac/NurPhoto/NurPhoto vía AFP.

En una jornada marcada por la tristeza para el ciclismo colombiano, Nairo Quintana levantó los brazos este viernes al imponerse en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias 2026. El corredor del Movistar Team fue el más fuerte en un recorrido de 140,8 kilómetros que partió desde Llanes y culminó en Pola de Lena, firmando una victoria cargada de emoción.

El boyacense no solo celebró un triunfo deportivo, sino que también tuvo un gesto significativo al dedicar la etapa a su compatriota Cristián Camilo Muñoz. En meta, Quintana logró marcar diferencias sobre el español Adrià Pericas, quien cruzó la línea a 26 segundos, mientras que el podio lo completó el quindiano Diego Pescador, también integrante del Movistar Team.

La etapa volvió a poner a prueba a los corredores con un perfil exigente. Aunque el inicio no presentó grandes dificultades montañosas, el desgaste se acumuló para definirse en los kilómetros finales, donde la carrera se rompió definitivamente.

El desenlace estuvo marcado por dos ascensos clave: el Alto de Cueña, con apenas 1,3 kilómetros pero una pendiente brutal del 13,3%, y el Alto de Carabanzo, de 2,2 kilómetros al 9,2%. Fue en estos tramos donde Quintana sacó a relucir su experiencia y capacidad en la montaña para seleccionar el grupo y lanzar el ataque definitivo.

Con este resultado, el colombiano vuelve a posicionarse como uno de los protagonistas de la ronda asturiana, una competencia que conoce bien y en la que ya ha sabido brillar en el pasado. Su rendimiento ilusiona de cara a la clasificación general, en la que quedó bien perfilado tras esta exhibición.

La competencia continuará este sábado con una jornada igualmente exigente de 157,2 kilómetros entre Figueras y Vegadeo, un recorrido rompe-piernas que podría seguir marcando diferencias importantes en la general.

Colombia, que ha conquistado esta carrera en tres ocasiones, vuelve a ilusionarse con la posibilidad de subir al podio. De la mano de Nairo Quintana, bicampeón de la prueba, el ciclismo nacional mantiene viva la esperanza de celebrar nuevamente en territorio español.

La dedicatoria de Nairo para Cristian Muñoz

“Ha sido increíble. Pasaron muchos años en los que no ganaba y este año he anunciado el final de mi carrera deportiva. Siempre he estado motivado entrenándome y preparándome. Ganar hoy es una alegría inmensa. Ha sido una etapa fenomenal, con muy buen trabajo del equipo. Estar con los jóvenes me llena de motivación”

“Es verdaderamente triste. Esta mañana, cuando hemos escuchado la noticia, me he quedado frío. Un niño que tenía muchísima vida por delante y mucho qué dar en el deporte y al país. Es verdaderamente lamentable. Mis condolencias para la familia, para el ciclismo colombiano y para su equipo. Lamentando la situación profundamente y nos da mucha tristeza”.

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