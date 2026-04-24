Euphoria 3, capítulo 3: ¿Qué día se estrena y a qué hora sale el nuevo episodio de la serie de HBO?

El episodio ‘La balada de paladín’ marca un punto de quiebre en la temporada final, con la boda de Cassie y Nate como detonante del conflicto central

¿Cuándo sale el nuevo capitulo de Euphoria? | Reuters

El capítulo 3 de Euphoria 3 ya tiene fecha de estreno confirmada. La serie de HBO avanza en su temporada final con un episodio que concentra varias de las tensiones acumuladas desde el inicio del nuevo arco narrativo, marcado por el salto temporal y la vida adulta de sus personajes.

Tras dos primeros episodios centrados en el deterioro de Rue y el salto temporal de los protagonistas, la historia se dirige hacia un evento específico: la boda de Cassie y Nate. Este capítulo está planteado como un punto de inflexión que reúne a gran parte del elenco en un mismo escenario.

La tercera temporada, creada por Sam Levinson, mantiene su estructura de estreno semanal y desarrolla un enfoque más oscuro y directo, donde las decisiones del pasado comienzan a tener consecuencias visibles en cada personaje.

Euphoria, temporada 3: ¿Cuándo sale el capítulo 3 y hora exacta de su estreno?

El capítulo 3 de Euphoria 3, titulado ‘La balada de paladín’, se estrena el domingo 26 de abril de 2026. El episodio estará disponible a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

El episodio estará disponible en la plataforma de streaming HBO Max, manteniendo el mismo horario que ha tenido la serie desde el inicio de la temporada. Este esquema semanal permite que cada episodio funcione como un evento independiente dentro de la narrativa.

¿De qué trata el capítulo 1 y 2 de Euphoria, temporada 3?

El estreno retoma la vida de Rue, quien ahora trabaja como “mula” transportando droga entre México y Estados Unidos bajo la constante amenaza de Laurie. El clímax del episodio ocurre cuando Rue queda atrapada en la mansión de Alamo, un peligroso empresario criminal, tras una sobredosis en una de las fiestas que ella surtía. A punto de ser ejecutada por la muerte de una mujer, Rue logra salvarse milagrosamente. Alamo le otorga una oportunidad de vida, aunque bajo una alianza aún más peligrosa que la anterior.

Este capítulo profundiza en el salto temporal de los demás personajes: Nate y Cassie están comprometidos y viven en un suburbio aparentemente tranquilo, aunque Nate sigue obsesionado con el control y Cassie coquetea con la idea de vender contenido íntimo para ganar independencia económica. Por otro lado, Jules ha avanzado en su carrera artística, mientras que Maddy se ha convertido en una exitosa mánager de celebridades. La tensión aumenta cuando Rue, desesperada por su situación con Alamo, intenta reconectar con sus viejos amigos, dándose cuenta de que todos están atrapados en sus propias prisiones de ambición y secretos.

Euphoria 3: calendario del estreno de todos los capítulos de la nueva temporada

La temporada 3 de Euphoria consta de ocho episodios, con estrenos semanales cada domingo. El calendario confirmado es el siguiente. Todos los capítulos se estrenan a las 19:00 horas en México, tanto en HBO como en HBO Max.

Episodio 1: 12 de abril de 2026

Episodio 2: 19 de abril de 2026

Episodio 3: 26 de abril de 2026

Episodio 4: 3 de mayo de 2026

Episodio 5: 10 de mayo de 2026

Episodio 6: 17 de mayo de 2026

Episodio 7: 24 de mayo de 2026

Episodio 8: 31 de mayo de 2026

¿En qué capítulo de Euphoria 3 sale Rosalía y qué personaje tiene?

Rosalía aparece por primera vez en el episodio 2 de la tercera temporada. Interpreta a Magick, una bailarina de club nocturno vinculada a un entorno más oscuro dentro de la trama.

El personaje está relacionado con actividades fraudulentas, específicamente con la simulación de una lesión para obtener dinero a través de una demanda. Su introducción ocurre en un club donde interactúa con Rue, marcando su entrada directa en la narrativa principal.

Aunque su primera aparición es breve, está previsto que tenga continuidad en episodios posteriores, incluyendo el capítulo 3, donde su presencia podría integrarse al desarrollo del conflicto central que rodea a los protagonistas.

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