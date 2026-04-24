Supernova Génesis 2026 en vivo: fecha, hora y dónde ver la pelea de Karely Ruiz

Karely Ruiz y Kim Shantal serán las protagonistas del evento de este domingo 26 de abril que será celebrado en la Arena de la Ciudad de México

¿Dónde ver en vivo online Karely Ruiz vs Kim Shantal? | X:@supernovaboxing

El boxeo de influencers se mantiene en tendencia y ahora será turno de Supernova Strikers Génesis 2026, el evento que por segundo año consecutivo combinará música, boxeo y el mundo digital en una sola velada dentro de la Arena Ciudad de México, con la intención de capitalizar el fenómeno que alcanzó su punto máximo tras el pasado Ring Royale 2026. Para la cartelera de este domingo 26 de abril, la función contará con figuras como Alana Flores, Mario Bautista y Karely Ruiz, quien se sumó como sustituta de Luipita Villalobos para enfrentar a Kim Shantal, en un anuncio que rápidamente se robó la atención del público.

De acuerdo con lo revelado por los organizadores en semanas recientes, el evento también contará con invitados especiales en el apartado musical como Carín León y Ozuna, además de la participación de Oscar Maydon, Omar Camacho y Víctor Mendivi. A esto se suman intervenciones especiales de Alexis Omman y Berth O!, junto con un segmento de comedia a cargo de Ricardo Pérez y Slobotzky, conductores del popular podcast La Cotorrisa.

Cuándo es Supernova Génesis 2026; horario de las peleas y cartelera completa

El evento de Supernova Strikers Génesis 2026 se celebrará este domingo 26 de abril con una programación escalonada que arrancará a las 16:00 horas con la cartelera preliminar, seguida del inicio del espectáculo a las 17:00, mientras que la cartelera estelar está prevista para comenzar a las 19:00 horas. La Arena Ciudad de México será el escenario de una velada que promete alto nivel de entretenimiento tanto dentro como fuera del ring, con la participación de diversas figuras en una función que ha generado gran expectativa por la intensidad y atractivo de sus enfrentamientos.

Víctor ‘Lonche de Huevito’ vs Guillermo ‘Willito’ Peña

Alana Flores vs Florencia Vigna

Karely Ruiz vs Kim Shantal

Mario Bautista vs Aarón Mercury

Abraham ‘ElAbrahaham’ Flores vs José ‘Nando’ Broianigo

Milica vs Ari Geli

¿Dónde ver en vivo el evento de Supernova Strikers Génesis 2026?

La cobertura del evento estará disponible a través de Claro Sports, donde podrás seguir el clásico minuto a minuto con los momentos más destacados de la jornada. Además, el equipo de expertos ofrecerá análisis y comentarios en tiempo real para desmenuzar cada pelea y todo lo que suceda alrededor del evento, brindando contexto y lectura táctica de cada combate.

Por su parte, la velada de boxeo podrá verse en vivo online a través de Netflix, ampliando el alcance del espectáculo a nivel digital. En tanto, las peleas preliminares estarán disponibles mediante las plataformas oficiales de Supernova Strikers Génesis 2026, lo que permitirá seguir la actividad desde los primeros combates de la cartelera.

Estás son las peleas estelares del Supernova Génesis 2026

Víctor ‘Lonche de Huevito’ vs Guillermo ‘Willito’ Peña | La polémica forma parte de Supernova Génesis y este combate lo confirma: el careo en conferencia de prensa escaló a los golpes y dejó una rivalidad encendida desde antes del ring.

Alana Flores vs Florencia Vigna | Uno de los duelos más atractivos de la cartelera marca el retiro de Alana Flores, quien afronta su última pelea ante Florencia Vigna en un cruce con carga deportiva y emocional.

Karely Ruiz vs Kim Shantal | La cartelera cambió tras la lesión de Lupita Villalobos y abrió espacio para Karely Ruiz, quien se integra al evento en corto tiempo y redefine el panorama del enfrentamiento.

Mario Bautista vs Aarón Mercury | Este combate se posiciona como la “pelea de los guapos” y suma provocaciones y apuestas llamativas, desde cifras altas de dinero hasta retos como lanzarse en paracaídas.

Abraham ‘ElAbrahaham’ Flores vs José ‘Nando’ Broianigo | Duelo entre creadores de contenido de gran alcance: Abraham construyó su popularidad con comedia, mientras Nando reúne más de 37 millones de seguidores en distintas plataformas.

Milica vs Ari Geli | Combate de pronóstico reservado, con ligera ventaja para Milica gracias a su experiencia previa en el evento, un factor que puede inclinar la balanza.

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