Real Betis vs Real Madrid en vivo LaLiga 2026: ¡Álvaro Fidalgo va de titular!
El Real Betis de Álvaro Fidalgo recibirá en el Estadio La Cartuja a un Real Madrid que busca mantener vivo el milagro de competirle al Barcelona
¿Dónde ver el Real Betis vs Real Madrid: en vivo? Canales de TV y streaming online
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Con una capacidad para 70 mil aficionados, el Estadio de La Cartuja será el escenario del enfrentamiento entre Real Betis y Real Madrid, un choque clave de la jornada 32 por las implicaciones directas en la tabla: el conjunto merengue está obligado a sumar de a tres para mantenerse en la pelea por alcanzar al FC Barcelona, mientras que los béticos buscan una victoria que los acerque firmemente a los puestos de competiciones europeas.
México: Sky Sports
Centroamérica: Sky Sports
Estados Unidos: ESPN
Colombia: DIRECTV Sports
Argentina: DIRECTV Sports
Alineaciones del Real Betis vs Real Madrid: para la jornada 32, al momento
El Real Betis de Manuel Pellegrini podría sostener su habitual 4-3-3, un sistema que le ha dado equilibrio entre posesión y amplitud, y que mantiene al equipo en la pelea por los puestos europeos. La estructura verdiblanca suele apoyarse en extremos bien abiertos y laterales con proyección para ensanchar el campo, mientras que el mediocampo prioriza la circulación y la ocupación de espacios interiores para generar ventajas en fase ofensiva. Sin embargo, una de sus principales variantes es el 4-2-3-1, una estrategia que trata de mantener el equilibrio con un bloque central compacto.
Por su parte, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa ha mostrado ajustes desde su llegada como relevo de Xabi Alonso; aunque el 4-3-3 le funcionó en ciertos tramos, la irregularidad lo ha llevado a explorar variantes como el 4-1-3-1 o el 4-2-3-1. Este sistema busca reforzar el eje con un pivote más posicional que dé equilibrio defensivo, liberando a los interiores para intervenir entre líneas y conectar con el atacante, en un planteamiento más enfocado en el control estructural del juego.
Real Betis: Álvaro Vallés, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez, Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Antony, Abde Ezzalzouli, Álvaro Fidalgo y Cédric Bakambu.
Real Madrid: Andriy Lunin, Ferland Mendy, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Thiago Pitarch, Federico Valverde, Vinicius, Jude Bellingham, Brahim Díaz y Kylian Mbappé.
¿A qué hora inicia el Real Betis vs Real Madrid: hoy viernes 24 de abril de 2026?
Con la obligación de ganar a domicilio para mantener con vida la pelea por el título, el Real Madrid visita el Estadio de La Cartuja este viernes 24 de abril para medirse al Real Betis en el partido pendiente de la jornada 32 de LaLiga. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa llega golpeado tras su eliminación en Champions League a manos del Bayern Munich y con un panorama poco alentador en el campeonato local, lo que abre la puerta a otro cierre de temporada sin títulos, un escenario difícil de asumir en la exigente estructura competitiva del club blanco.
Del otro lado, el equipo de Manuel Pellegrini afronta el compromiso con mayor estabilidad competitiva, respaldado por una racha sólida como local y con la mira puesta en asegurar su plaza europea. El regreso de Antony refuerza al Betis, que solo lamenta algunas dudas en defensa, mientras que el conjunto blanco sigue condicionado por las bajas: sin Rodrygo ni Éder Militão, y con Thibaut Courtois aún fuera, Andriy Lunin se mantendrá en portería. En ataque, la responsabilidad recaerá en Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, respaldados por un mediocampo de alto recorrido con Jude Bellingham, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, mientras Brahim Díaz apunta a tener un rol protagónico en el once inicial.
México (CDMX): 13:00 horas
Centroamérica: 13:00 horas
Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) horas
Colombia: 15:00 horas
Argentina: 16:00 horas