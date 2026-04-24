Real Betis vs Real Madrid en vivo LaLiga 2026: ¡Álvaro Fidalgo va de titular!

¿Dónde ver el Real Betis vs Real Madrid: en vivo? Canales de TV y streaming online

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Con una capacidad para 70 mil aficionados, el Estadio de La Cartuja será el escenario del enfrentamiento entre Real Betis y Real Madrid, un choque clave de la jornada 32 por las implicaciones directas en la tabla: el conjunto merengue está obligado a sumar de a tres para mantenerse en la pelea por alcanzar al FC Barcelona, mientras que los béticos buscan una victoria que los acerque firmemente a los puestos de competiciones europeas.

México: Sky Sports

Centroamérica: Sky Sports

Estados Unidos: ESPN

Colombia: DIRECTV Sports

Argentina: DIRECTV Sports