¿Cuánto se le descuenta a un ganador del Baloto en Colombia? Así funciona el impuesto a este premio

En Colombia, el dinero recibido por juegos de azar se clasifica como ganancia ocasional según el Estatuto Tributario, con un impuesto diferente al de los ingresos laborales.





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Ganar el Baloto es uno de los sueños más grandes de muchos colombianos y también genera obligaciones que no se pueden dejar de lado. Una de esas obligaciones es el pago del impuesto de ganancia ocasional ante la DIAN.

¿Qué es una “ganancia ocasional”?

Según el Estatuto Tributario Colombiano, cuando una persona recibe dinero que no proviene de su trabajo ni de una actividad económica habitual —como ocurre con los premios de loterías, rifas o apuestas—, ese ingreso se clasifica como una ganancia ocasional. Esto significa que el premio no se grava como un salario, sino como un ingreso extraordinario sujeto a un impuesto único, con una tarifa especial establecida por la ley, conocido como ganancia ocasional.

Retención en la fuente: el descuento que se le aplica a Baloto

Antes de que el ganador reciba su dinero, se debe practicar una retención en la fuente del 20% sobre el valor del premio.

El artículo 317 del Estatuto Tributario establece que los premios provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares están sujetos a esta retención, que funciona como un anticipo del impuesto de ganancia ocasional que el ganador debe declarar después.

En otras palabras, ese 20% funciona como un abono al impuesto general por ganancias ocasionales que el afortunado ganador debe reportar ante la DIAN en su declaración de renta.

Ejemplo práctico: ¿cuánto termina recibiendo el ganador?

Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo con cifras redondas:

Premio total anunciado: $10.000.000.000 (diez mil millones de pesos).

Retención en la fuente (20%): $2.000.000.000

Monto neto que recibe el ganador: $8.000.000.000

Vale la pena mencionar que el dinero de los premios mayores son administrados por la Fiduciaria de Occidente, quienes serán los encargados de hacer el pago del premio mayor al ganador y, a su vez, quienes actúan como agente retenedor del 20% del impuesto de retención en la fuente que será transferido a la DIAN.

Declaración de renta: el paso final

El ganador deberá incluir el valor total del premio ($10.000 millones en el ejemplo) en su declaración de renta del año correspondiente.

Reporta la ganancia ocasional.

Calcula el impuesto del 20% sobre ese monto.

Descuenta la retención que ya le practicaron.

Si la retención coincide con el impuesto total, no tendrá que pagar ningún valor adicional.

En el caso de Baloto

Baloto da premios en efectivo a través de los puntos físicos de las redes aliadas a nivel nacional, pero solamente cuando los premios no superan los 182 UVT’s, es decir, $9.532.068 en este 2026. Los premios que superen ese valor son entregados por la Fiduciaria de Occidente, que es quien custodia los recursos.

Recibir un premio millonario como el Baloto cambia la vida de cualquier persona. Sin embargo, la emoción no debe dejar que se olviden las obligaciones tributarias.

Cumplir con los requisitos legales, solicitar los certificados y planificar bien el uso del dinero son pasos clave para disfrutar el premio con tranquilidad y dentro del marco de la ley.

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