¡Egan Bernal, subcampeón del Tour de los Alpes!

Publicado por Ana María Benito

El ciclista del INEOS Grenadiers demostró que se encuentra en un gran momento y que va por su primer gran objetivo del año: el Giro de Italia.

Egan Bernal en el Tour de los Alpes.
Egan Bernal -Tour de los Alpes | Pierre Teyssot / DPPI / AFP Claro Sports

Egan Bernal ilusiona de cara al Giro de Italia. El colombiano firmó una actuación muy destacada en el Tour de los Alpes, donde terminó en la segunda posición, a solo 40 segundos del campeón Giulio Pellizzari. Más allá del resultado, dejó sensaciones muy positivas, especialmente en la última etapa, en la que logró seguirle el ritmo al líder y demostrar que está listo para competir al más alto nivel.

Durante toda la competencia, el corredor de INEOS Grenadiers se mostró sólido, constante y competitivo en terrenos exigentes. Su rendimiento en la montaña volvió a ser uno de sus puntos fuertes, recordando al ciclista que brilló en las grandes vueltas. Además, su regularidad le permitió mantenerse siempre en la pelea por la general, sin ceder terreno en momentos clave.

Este desempeño no solo refleja un buen momento físico, sino también una recuperación progresiva tras los momentos difíciles que ha atravesado en los últimos años. Egan Bernal ha trabajado con paciencia y disciplina para volver a sentirse competitivo, y lo mostrado en esta carrera confirma que está cada vez más cerca de su mejor versión.

Se viene la primera grande del año para el colombiano

Con el Giro de Italia en el horizonte, la ilusión crece entre sus seguidores. Si mantiene este nivel, Bernal podría convertirse en uno de los grandes protagonistas de la carrera, aspirando a pelear por los puestos de honor y, por qué no, soñar nuevamente con vestir la maglia rosa.

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