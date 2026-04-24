Franco Fagúndez, el jugador clave en la resurrección de Santa Fe en Liga BetPlay

El futbolista uruguayo le ha demostrado a Pablo Repetto que el equipo puede jugar solo con 2 volantes de contención y él como ’10’.

Franco Fagúndez, jugador de Santa Fe / Vizzor Image.

Independiente Santa Fe está viviendo un respiro enorme en la Liga BetPlay 2026-I. Después de haber cedido puntos de local importantes ante rivales como Alianza, Deportivo Pereira, Llaneros el equipo ha recuperado la confianza, y a pesar que después del empate en el clásico capitalino 1-1 ante Millonarios se pensaba que ya estaba eliminado, en estos momentos se encuentra en el grupo de los 8 y con serias chances de jugar los playoffs.

Si bien, el motor del equipo durante las últimas jornadas de la Liga BetPlay ha sido Hugo Rodallega, ya que el delantero lleva 4 partidos consecutivos marcando: ante Deportes Tolima, Millonarios, Cúcuta Deportivo y recientemente ante el Pasto, hay un jugador que no solo se ganó la titular a pulso, si no que también hace méritos para ganarse el corazón de la hinchada ‘Cardenal’.

Se trata de Franco Fagúndez, el delantero de origen uruguayo superó un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, después de jugar un par de minutos ante América de Cali el pasado 13 de febrero en el Estadio Pascual Guerrero y ahora parece ser inamovible del esquema de Pablo Repetto.

Y es que precisamente esa es una de las razones por las que Santa Fe ha tenido una resurrección en esta Liga BetPlay 2026-I. Ya que el técnico ha dejado la terquedad de jugar con 3 volantes de contención, y ha dejado en Fagúndez esa responsabilidad de un ’10’, de generación de juego de la mitad de la cancha hacia adelante y lo mejor, que Hugo tiene más asociación en el ataque.

Fruto de la inclusión de Franco en el 11 titular, Independiente Santa Fe ha marcado 7 goles en los últimos 2 partidos, en los que Fagúndez ha aportado con 2 celebraciones, de igual manera Hugo también se ha reportado con 2 goles en estas dos últimas presentaciones. Y lo más benéfico para el equipo, actualmente es séptimo con 26 puntos, 5 goles a favor y dependiendo de sí mismo para clasificar a los playoffs.

¿Cuál es la situación contractual de Franco Fagúndez en Santa Fe?

Franco Fagúndez llegó a Independiente Santa Fe por pedido explícito de Pablo Repetto, la dupla de uruguayos trabajaron juntos en Santos Laguna, club mexicano en el que el mediocampista tiene contrato hasta diciembre del 2027. Recientemente se pudo conocer que el cuadro ‘Cardenal’ no tiene opción de compra, sin embargo todo se podría negociar a finales de este 2026, si el jugador cautiva a la dirigencia del ‘León’ y esta misma decide comprar sus derechos.

Respecto a esta situación, el mismo profesional confesó su deseo de seguir jugando por varios años más en la escuadra bogotana. Ya que después de un 2025 tormentoso en el que tuvo problemas de salud, en los que se rompió la rodilla, Santa Fe lo ha recibido de la mejor forma y ha recuperado su nivel.

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