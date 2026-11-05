Resultados y clasificación de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026: Etapa 2

Este jueves se disputó una contrarreloj individual que tuvo lugar en Roldanillo y Zarzal. Repase todas las emociones.

Jessenia Meneses, nueva líder del Tour Sistecrédito | Foto: Orgullo Paisa

Culminó la segunda jornada de dos competiciones de alta importancia en el ciclismo colombiano. El Valle del Cauca, durante esta semana, alberga la Vuelta Juvenil y el Tour Femenino de Sistecrédito. Roldanillo y Zarzal han sido las sedes designadas para un intenso contrarreloj, de 15.8 kilómetros, que produjo movimientos importantes en la clasificación general.

El Team Sistecrédito y el Orgullo Paisa fueron las escuadras triunfadores de una jornada de mucho movimiento. Ahora el objetivo es guardar energías rumbo a una de las etapas más difíciles, con final en alto en la media montaña el próximo jueves, en conquista del Darién Lago Calima. Repase los resultados de la jornada.

¿Quién ganó la Etapa 2 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito este 5 de noviembre?

En primer turno salió la rama femenina a conquistar la segunda fracción. La ganadora fue Jessenia Meneses, integrante del Orgullo Paisa, quien registró un tiempo exacto de 21 minutos. Esto le permitió asaltar la cima de la clasificación general, superando por seis segundos a Laura Daniela Rojas del Team Sistecrédito.

Posteriormente, fue el turno para los jóvenes de la rama masculina. José Manuel Posada voló en la crono pese a la lluvia, asaltando la victoria con un tiempo de 19:09. Superó con amplitud (11 segundos) a Santiago Ruiz, del Orgullo Paisa, seguido de Simón Loaiza (Avinal) a 14 segundos del ganador del día. Posada le pisa los talones a Tomás Mejía (Orgullo Paisa) en la general, apenas con diferencia de un escaso segundo.

Clasificación Etapa 2 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026

Vuelta Juvenil, etapa 2

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. José Manuel Posada Team Sistecrédito 19:09 2. Santiago Ruiz Orgullo Paisa +0:11 3. Simón Loaiza Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral +0:14 4. Ómar Vásquez Fundación Fungero-Úmbita +0:15 5. Tomás Mejía Orgullo Paisa “ 6. Jonathan Cruz Fundación Fungero-Úmbita +0:17 7. Brandon Escobar Nariño Sistemas Palacio +0:29 8. José Luis García Boyacá Es Para Vivirla +0:30 9. Juan Esteban López Team Sistecrédito +0:47 10. Joel Alejandro Sandoval Bogotá Capital Bike +0:48

Tour Femenino, etapa 2

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Jessenia Meneses Orgullo Paisa 21:00 2. Laura Daniela Rojas Team Sistecrédito +0:06 3. Natalia Garzón Team Sistecrédito +0:13 4. Camila Valbuena Bogotá IDRD +0:14 5. Elvia Cárdenas Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral +0:21 6. Lina Marcela Hernández Orgullo Paisa +0:38 7. Diana Peñuela Team Sistecrédito +0:38 8. Vanesa Zuluaga Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral +0:39 9. Stefanía Sánchez Team Sistecrédito +0:41 10. Samara Bedoya Team Sistecrédito +0:52

Clasificación General de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026, al momento

Vuelta Juvenil

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Tomás Mejía Orgullo Paisa 02:49:13 2. José Manuel Posada Team Sistecrédito +0:01 3. Simón Loaiza Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral +0:11 4. Santiago Ruiz Orgullo Paisa +0:12 5. Ómar Vásquez Fundación Fungero-Úmbita +0:16 6. Jonathan Cruz Fundación Fungero-Úmbita +0:18 7. Brandon Escobar Nariño Sistemas +0:30 8. José Luis García Boyacá Es Para Vivirla +0:31 9. Juan Esteban López Team Sistecrédito +0:48 10. Joel Alejandro Sandoval Bogotá Team Capital +0:49

Tour Femenino

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Jessenia Meneses Orgullo Paisa 3:22:43 2. Laura Daniela Rojas Team Sistecrédito +0:06 3. Camila Valbuena Bogotá IDRD +0:10 4. Natalia Garzón Team Sistecrédito +0:13 5. Elvia Cárdenas Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral +0:21 6. Diana Peñuela Team Sistecrédito +0:28 7. Lina Marcela Hernández Orgullo Paisa +0:34 8. Vanesa Zuluaga Orgullo Paisa +0:34 9. Stefanía Sánchez Team Sistecrédito +0:41 10. Samara Bedoya Team Sistecrédito +0:52

Horario, ruta y dónde ver en vivo la Etapa 3 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino 2026

Esta tercera fracción, del próximo viernes, tendrá cierta inclinación al final para llegar a Calima Darién. Los corredores saldrán desde Roldanillo para pasar nuevamente por Zarzal, La Paila, Tuluá, Buga y el desvío hacia el embalse. Jornada de media montaña con un recorrido total de 114.8 kilómetros. Su inicio será desde las 8:30 de la mañana (hora COL).

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