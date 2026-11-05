Resultados y clasificación de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026: Etapa 2

Publicado por Sebastian Vallejo

Este jueves se disputó una contrarreloj individual que tuvo lugar en Roldanillo y Zarzal. Repase todas las emociones.

Jessenia Meneses
Jessenia Meneses, nueva líder del Tour Sistecrédito | Foto: Orgullo Paisa

Culminó la segunda jornada de dos competiciones de alta importancia en el ciclismo colombiano. El Valle del Cauca, durante esta semana, alberga la Vuelta Juvenil y el Tour Femenino de Sistecrédito. Roldanillo y Zarzal han sido las sedes designadas para un intenso contrarreloj, de 15.8 kilómetros, que produjo movimientos importantes en la clasificación general.

El Team Sistecrédito y el Orgullo Paisa fueron las escuadras triunfadores de una jornada de mucho movimiento. Ahora el objetivo es guardar energías rumbo a una de las etapas más difíciles, con final en alto en la media montaña el próximo jueves, en conquista del Darién Lago Calima. Repase los resultados de la jornada.

¿Quién ganó la Etapa 2 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito este 5 de noviembre?

En primer turno salió la rama femenina a conquistar la segunda fracción. La ganadora fue Jessenia Meneses, integrante del Orgullo Paisa, quien registró un tiempo exacto de 21 minutos. Esto le permitió asaltar la cima de la clasificación general, superando por seis segundos a Laura Daniela Rojas del Team Sistecrédito.

MÁS INFORMACIÓN: Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026: fechas, etapas y calles cerradas en el Valle del Cauca

Posteriormente, fue el turno para los jóvenes de la rama masculina. José Manuel Posada voló en la crono pese a la lluvia, asaltando la victoria con un tiempo de 19:09. Superó con amplitud (11 segundos) a Santiago Ruiz, del Orgullo Paisa, seguido de Simón Loaiza (Avinal) a 14 segundos del ganador del día. Posada le pisa los talones a Tomás Mejía (Orgullo Paisa) en la general, apenas con diferencia de un escaso segundo.

Clasificación Etapa 2 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026

Vuelta Juvenil, etapa 2

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.José Manuel PosadaTeam Sistecrédito19:09
2.Santiago RuizOrgullo Paisa+0:11
3.Simón LoaizaAvinal – Alcaldía El Carmen de Viboral+0:14
4.Ómar VásquezFundación Fungero-Úmbita+0:15
5.Tomás MejíaOrgullo Paisa
6.Jonathan CruzFundación Fungero-Úmbita+0:17
7.Brandon EscobarNariño Sistemas Palacio+0:29
8.José Luis GarcíaBoyacá Es Para Vivirla+0:30
9.Juan Esteban LópezTeam Sistecrédito+0:47
10.Joel Alejandro SandovalBogotá Capital Bike+0:48

Tour Femenino, etapa 2

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Jessenia MenesesOrgullo Paisa21:00
2.Laura Daniela RojasTeam Sistecrédito+0:06
3.Natalia GarzónTeam Sistecrédito+0:13
4.Camila ValbuenaBogotá IDRD+0:14
5.Elvia CárdenasAvinal – Alcaldía El Carmen de Viboral+0:21
6.Lina Marcela HernándezOrgullo Paisa+0:38
7.Diana Peñuela Team Sistecrédito+0:38
8.Vanesa ZuluagaAvinal – Alcaldía El Carmen de Viboral+0:39
9.Stefanía SánchezTeam Sistecrédito+0:41
10.Samara BedoyaTeam Sistecrédito+0:52

MÁS INFORMACIÓN: Copacabana, Antioquia cierra el año del Open MTB Antioquia con la séptima válida

Clasificación General de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026, al momento

Vuelta Juvenil

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Tomás MejíaOrgullo Paisa02:49:13
2.José Manuel PosadaTeam Sistecrédito+0:01
3.Simón LoaizaAvinal – Alcaldía El Carmen de Viboral+0:11
4.Santiago RuizOrgullo Paisa+0:12
5.Ómar VásquezFundación Fungero-Úmbita+0:16
6.Jonathan CruzFundación Fungero-Úmbita+0:18
7.Brandon EscobarNariño Sistemas+0:30
8.José Luis GarcíaBoyacá Es Para Vivirla+0:31
9.Juan Esteban LópezTeam Sistecrédito+0:48
10.Joel Alejandro SandovalBogotá Team Capital+0:49

Tour Femenino

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Jessenia MenesesOrgullo Paisa3:22:43
2.Laura Daniela RojasTeam Sistecrédito+0:06
3.Camila ValbuenaBogotá IDRD+0:10
4.Natalia GarzónTeam Sistecrédito+0:13
5.Elvia CárdenasAvinal – Alcaldía El Carmen de Viboral+0:21
6.Diana PeñuelaTeam Sistecrédito+0:28
7.Lina Marcela HernándezOrgullo Paisa+0:34
8.Vanesa ZuluagaOrgullo Paisa+0:34
9.Stefanía Sánchez Team Sistecrédito+0:41
10.Samara BedoyaTeam Sistecrédito+0:52

Horario, ruta y dónde ver en vivo la Etapa 3 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino 2026

Esta tercera fracción, del próximo viernes, tendrá cierta inclinación al final para llegar a Calima Darién. Los corredores saldrán desde Roldanillo para pasar nuevamente por Zarzal, La Paila, Tuluá, Buga y el desvío hacia el embalse. Jornada de media montaña con un recorrido total de 114.8 kilómetros. Su inicio será desde las 8:30 de la mañana (hora COL).

Te puede interesar:

Morelia albergará la primera edición del Gran Fondo de Los Arcos 2027

Ciclismo

Morelia albergará la primera edición del Gran Fondo de Los Arcos 2027

Resultados y clasificación de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026: Etapa 1

Ciclismo

Resultados y clasificación de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026: Etapa 1

Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026: fechas, etapas y calles cerradas en el Valle del Cauca

Ciclismo

Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026: fechas, etapas y calles cerradas en el Valle del Cauca