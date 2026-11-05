Copenhague vs Iberia Tbilisi en vivo la Conference LEague 2026: resultado y goles de la jornada 3

El equipo de Rodrigo Huescas juega de local en la tercera fecha de la Conference ante el Iberia. Estadísticas, goles y resultado al momento

Copenhague vs Iberia Tbilisi en vivo hoy la UEFA Conference League | Claro Sports

Rodrigo Huescas y el Copenhague vuelven a casa en la UEFA Conference League. Jornada 3 del torneo continental y el equipo danés recibe en el Parken Stadion al Iberia Tbilisi de Georgia.

Son 90 minutos importantes para el Copenhague, que tiene que aprovechar la localía ante un rival que está fuera de los 24 primeros y así subir en la tabla de posiciones de la fase de liga.

El Copenhague sumó una victoria y un empate en lo que va de la Conference, entrando a la jornada 3 en el lugar 10. Los ocho primeros ganaron sus primeros dos juegos, así que es vital sumar los tres puntos para pensar en los octavos directo en este torneo. El Iberia, por su parte, llega en el lugar 29, con apenas un punto en el torneo, por lo que necesitan sumar para tener opciones de extender su temporada europea.

¿A qué hora inicia el Copenhague vs Iberia Tbilisi hoy 5 de noviembre de 2026?

El balón comenzará a rodar en el Parken Stadion de la capital danesa a las 21:00 horas tiempo local, 14:00 de la CDMX, 15:00 de Bogotá y el Este de los Estados Unidos, 17:00 de Buenos Aires.

Alineaciones del Copenhague vs Iberia Tbilisi para la jornada 3, al momento

Rodrigo Huescas forma parte de la convocatoria del Copenhague, pero no fue incluido en el XI inicial para la jornada 3 de la Conference. Así saltan los equipos a la cancha.

COPENHAGUE: Ramaj, Sorensen, Carrizo, Elyounoussi, López, Suzuki, Delaney, Németh, Král, Dadason y Ndjee.

IBERIA TBILISI: Makaridze, Selimovic, Jinjolava, Dadiani, Kardava, Dzagania, Natchkhebia, Sikharulashvili, Amisulashvili, Tiboue y Kobuladze.

¿Dónde ver el Copenhague vs Iberia Tbilisi en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido se puede seguir en territorio mexicano y Sudamérica por ESPN, mientras que FOX transmite en Centroamérica. En Estados Unidos transmite Paramount+ y ViX.