Resultados y clasificación de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026: Etapa 1

Publicado por Camilo Robles Vento

En la etapa 1 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026, Thomas Mejía y Diana Carolina Peñuela lograron la victoria.

Thomas Mejía y Diana Peñuela
Thomas Mejía y Diana Peñuela | @andersonbonilla01 – @fedeciclismocolombia

Comenzaron las emociones de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026, otra de las citas más importantes del calendario nacional. En total son cinco etapas por las carreteras del país y este miércoles 4 de noviembre se llevó a cabo la primera, la cual transcurrió por el departamento del Valle del Cauca. Tener presente que el restante también son por esa zona.

¿Quién ganó la Etapa 1 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito este 4 de noviembre?

La primera jornada de ambas carreras tuvo un total de 117,1 kilómetros de distancia con salida en Cartago y llegada a Roldanillo. En cuanto a la Vuelta Juvenil, Thomas Mejía del Orgullo Paisa se impuso en una disputa masiva en línea de meta al sprint. Por los lados del Tour Femenino, Diana Carolina Peñuela del Team Sistecrédito se enfundó la victoria.

MÁS INFORMACIÓN: Vuelta del Porvenir y Tour Femenino Sistecrédito 2026: fechas, etapas y calles cerradas en el Valle del Cauca

Clasificación Etapa 1 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026

Vuelta Juvenil, etapa 1

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Thomas MejíaOrgullo Paisa02:30:05
2.Jairo ValenciaAvinal – Carmen de Viboral
3.Simón LoaizaAvinal – Carmen de Viboral
4.Ismael GalvisRisaralda Casta de Campeones
5.Daniel HernándezLiciclismo Boyacá
6.Jhonatan MoralesLiciclismo Boyacá
7.Alejandro PamplonaGW Erco Sportfitness
8.Danilo MedinaGW Erco Sportfitness
9.Juan Eduardo AcuñaFungero-Úmbita
10.Santiago RuizOrgullo Paisa

Tour Femenino, etapa 1

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Diana Carolina PeñuelaTeam Sistecrédito03:01:43
2.Kimberly EscobarValle del Cauca
3.Camila ValbuenaBogotá IDRD Licibog
4.Lina HernándezOrgullo Paisa
5.Samara BedoyaTeam Sistecrédito
6.Paula CarrascoOro Express Just Cycling Viem Team
7.Carolina VargasAvinal – Carmen de Viboral
8.Paula RuedaCiclismo Capital Fun Gero
9.Jessenia MenesesOrgullo Paisa
10.Karol HerreraCiclismo Capital Fun Gero

Clasificación General de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026, al momento

Vuelta Juvenil

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Thomas MejíaOrgullo Paisa02:29:49
2.Jairo ValenciaAvinal – Carmen de Viboral+0:08
3.Simón LoaizaAvinal – Carmen de Viboral+0:12
4.Edward NoriegaLiciclismo Cundinamarca+0:13
5.Emanuel RestrepoTeam Sistecrédito+0:14
6.Santiago ParraRisaralda Casta de Campeones
7.Ismael GalvisRisaralda Casta de Campeones+0:16
8.Daniel HernándezLiciclismo Boyacá
9.Jhontan MoralesLiciclismo Boyacá
10.Alejandro PamplonaGW Erco Sportfitness

Tour Femenino

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Kimberly EscobarValle del Cauca03:01:32
2.Diana Carolina PeñuelaTeam Sistecrédito+0:01
3.Camila ValbuenaBogotá IDRD Licibog+0:07
4.Lina HernándezOrgullo Paisa
5.Paula CarrascoOro Express Just Cycling Viem Team
6.Diana CorralesAvinal – Carmen de Viboral
7.Yalezca MarínAvinal – Carmen de Viboral+0:10
8.Samara BedoyaTeam Sistecrédito+0:11
9.Carolina VargasAvinal – Carmen de Viboral
10.Paula RuedaCiclismo Capital Fun Gero

MÁS INFORMACIÓN: Copacabana, Antioquia cierra el año del Open MTB Antioquia con la séptima válida

Horario, ruta y dónde ver en vivo la Etapa 2 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino 2026

La segunda etapa va a ser determinante para la clasificación general final porque es una contrarreloj individual de 15,8 kilómetros de distancia. Toda la fracción se desarrolla por Roldanillo con un perfil algo ondulado y con cierre en repecho. Las y los ciclistas empiezan a tomar salida desde las 8:00 a.m. Por otra parte, no hay transmisión por televisión o vía streaming de la carrera, aunque puede que por algunas emisoras o sitios especializados en ciclismo hagan alguna especie de live.

Le puede interesar

Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026: fechas, etapas y calles cerradas en el Valle del Cauca

Ciclismo

Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026: fechas, etapas y calles cerradas en el Valle del Cauca

Copacabana, Antioquia cierra el año del Open MTB Antioquia con la séptima válida

Ciclismo

Copacabana, Antioquia cierra el año del Open MTB Antioquia con la séptima válida

¡A pura montaña! El Giro de Italia 2027 ya tiene su recorrido oficial

Ciclismo

¡A pura montaña! El Giro de Italia 2027 ya tiene su recorrido oficial