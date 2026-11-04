Resultados y clasificación de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026: Etapa 1

En la etapa 1 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026, Thomas Mejía y Diana Carolina Peñuela lograron la victoria.

Thomas Mejía y Diana Peñuela | @andersonbonilla01 – @fedeciclismocolombia

Comenzaron las emociones de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026, otra de las citas más importantes del calendario nacional. En total son cinco etapas por las carreteras del país y este miércoles 4 de noviembre se llevó a cabo la primera, la cual transcurrió por el departamento del Valle del Cauca. Tener presente que el restante también son por esa zona.

¿Quién ganó la Etapa 1 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito este 4 de noviembre?

La primera jornada de ambas carreras tuvo un total de 117,1 kilómetros de distancia con salida en Cartago y llegada a Roldanillo. En cuanto a la Vuelta Juvenil, Thomas Mejía del Orgullo Paisa se impuso en una disputa masiva en línea de meta al sprint. Por los lados del Tour Femenino, Diana Carolina Peñuela del Team Sistecrédito se enfundó la victoria.

Clasificación Etapa 1 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026

Vuelta Juvenil, etapa 1

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Thomas Mejía Orgullo Paisa 02:30:05 2. Jairo Valencia Avinal – Carmen de Viboral “ 3. Simón Loaiza Avinal – Carmen de Viboral “ 4. Ismael Galvis Risaralda Casta de Campeones “ 5. Daniel Hernández Liciclismo Boyacá “ 6. Jhonatan Morales Liciclismo Boyacá “ 7. Alejandro Pamplona GW Erco Sportfitness “ 8. Danilo Medina GW Erco Sportfitness “ 9. Juan Eduardo Acuña Fungero-Úmbita “ 10. Santiago Ruiz Orgullo Paisa “

Tour Femenino, etapa 1

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Diana Carolina Peñuela Team Sistecrédito 03:01:43 2. Kimberly Escobar Valle del Cauca “ 3. Camila Valbuena Bogotá IDRD Licibog “ 4. Lina Hernández Orgullo Paisa “ 5. Samara Bedoya Team Sistecrédito “ 6. Paula Carrasco Oro Express Just Cycling Viem Team “ 7. Carolina Vargas Avinal – Carmen de Viboral “ 8. Paula Rueda Ciclismo Capital Fun Gero “ 9. Jessenia Meneses Orgullo Paisa “ 10. Karol Herrera Ciclismo Capital Fun Gero “

Clasificación General de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026, al momento

Vuelta Juvenil

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Thomas Mejía Orgullo Paisa 02:29:49 2. Jairo Valencia Avinal – Carmen de Viboral +0:08 3. Simón Loaiza Avinal – Carmen de Viboral +0:12 4. Edward Noriega Liciclismo Cundinamarca +0:13 5. Emanuel Restrepo Team Sistecrédito +0:14 6. Santiago Parra Risaralda Casta de Campeones “ 7. Ismael Galvis Risaralda Casta de Campeones +0:16 8. Daniel Hernández Liciclismo Boyacá “ 9. Jhontan Morales Liciclismo Boyacá “ 10. Alejandro Pamplona GW Erco Sportfitness “

Tour Femenino

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Kimberly Escobar Valle del Cauca 03:01:32 2. Diana Carolina Peñuela Team Sistecrédito +0:01 3. Camila Valbuena Bogotá IDRD Licibog +0:07 4. Lina Hernández Orgullo Paisa “ 5. Paula Carrasco Oro Express Just Cycling Viem Team “ 6. Diana Corrales Avinal – Carmen de Viboral “ 7. Yalezca Marín Avinal – Carmen de Viboral +0:10 8. Samara Bedoya Team Sistecrédito +0:11 9. Carolina Vargas Avinal – Carmen de Viboral “ 10. Paula Rueda Ciclismo Capital Fun Gero “

Horario, ruta y dónde ver en vivo la Etapa 2 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino 2026

La segunda etapa va a ser determinante para la clasificación general final porque es una contrarreloj individual de 15,8 kilómetros de distancia. Toda la fracción se desarrolla por Roldanillo con un perfil algo ondulado y con cierre en repecho. Las y los ciclistas empiezan a tomar salida desde las 8:00 a.m. Por otra parte, no hay transmisión por televisión o vía streaming de la carrera, aunque puede que por algunas emisoras o sitios especializados en ciclismo hagan alguna especie de live.

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