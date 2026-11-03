Copacabana, Antioquia cierra el año del Open MTB Antioquia con la séptima válida

El circuito, diseñado con un trazado urbano y un imponente componente de cross-country.

MTB Copacabana, Antioquia/ Tatiana Estrada – Comisión MTB LCA

El municipio de Copacabana vivió una jornada vibrante y de alto nivel técnico con la realización de la séptima válida de la Copa Antioquia de MTB. Las emociones del mejor ciclismo de montaña regional se trasladaron al barrio La Asunción, donde los más de 800 metros de longitud de un trazado técnico bajo la modalidad de short track pusieron a prueba las capacidades de los pedalistas de todas las categorías.

El circuito, diseñado con un trazado urbano y un imponente componente de cross-country, incluyó exigentes tramos de grama con curvas, contracurvas y un salto (vuelo) que cautivaron a los espectadores. Al tratarse de una pista corta y sumamente explosiva, los deportistas demostraron una gran destreza táctica, sabiendo que en esta modalidad los márgenes de error son mínimos y los segundos definen el podio.

Las competiciones se disputaron bajo el formato de tiempos de regla estándar más una vuelta, las categorías formativas y de desarrollo rodaron durante 15 minutos más una vuelta, mientras que la Open en ambas ramas elevó la exigencia física y espectáculo al competir por 20 minutos más una vuelta, brindando un cierre de infarto para el numeroso público asistente que se dio cita en La Asunción.

La jornada consolidó el crecimiento del MTB en el departamento de Antioquia, reafirmando el compromiso de los municipios anfitriones con la formación de nuevas promesas y el fogueo de las máximas figuras del deporte de las bielas.

El evento contó con la participación de más de 200 deportistas, provenientes de municipios como Amagá, Cañasgordas, La Estrella, Caldas, Abejorral, Caldas Antioquia, El Retiro, Girardota, Anserma (Caldas), Andes, El Carmen de Viboral, Guarne, Itagüí, Yolombó, Rionegro, Copacabana, Medellín, La Unión, Yarumal y El Carmen de Atrato (Chocó). Además, se vieron representados clubes como Club Minero Amagá, Club de Ciclismo Cañasgordas, Club Valeria Montrex, Club MTC Botero, Aberrodar, Correcaminos Yolombó, Correcaminos El Retiro, Fundación Tourmale, GW Erco Sportfitness, entre otros.

Clasificación General Open MTB Antioquia 2026

Damas Única:

Tatiana Ruiz (Inder Girardota) – 235 pts Lina Marcela Vallejo Rios (El Retiro Imder Sobre Ruedas) – 222 pts Daniela Gaviria Ramirez (Gw Erco SportFitness) – 200 pts

Master C:

Mario Alberto Botero Taborda (El Retiro Sobre Ruedas) – 255 pts Heriberto Mario Valencia Londoño (Nomadas) – 253 pts Henry Garcia (Yarumal) – 192 pts

Master B:

Javier Rendón Cano (Independiente) – 256 pts Daniel Santamaria (Mtc Botero Bikes) – 197 pts Mauricio González Márquez (Independiente) – 170 pts

Master A:

Jonathan Puerta Uribe (Specialized Indiana) – 262 pts Juan Alberto Munera Alzate (Mtc Botero Bikes) – 222 pts Juan Esteban Londoño Montoya (Fundación Tourmalet) – 145 pts

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Senior:

José Manuel Valencia (Inder Girardota) – 273 pts Cristian Tamayo (MTC Botero Bikes) – 228 pts Emmanuel Bedoya Montoya (Club Botero Bikes) – 189 pts

Junior:

Genaro Ramirez Botero (Astranova-Bike House Trek) – 208 pts Sebastián Botero Cadavid (Club Fundación Tourmalet) – 205 pts Santiago Quintero Arango (GW Erco Sport Fitness) – 160 pts

Open:

Jerónimo Bedoya (GW Erco Sport Fitness) – 236 pts Juan Manuel Baena Restrepo (Valeria Montrex) – 201 pts

Santiago Arango Román (El Retiro Sobre Ruedas – IMDER) – 184 pts.

Créditos: Diego Sandoval.

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