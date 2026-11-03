Celta de Vigo vs Union St. Gilloise, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 4

El equipo español busca su segunda victoria consecutiva ante un Union Saint-Gilloise que suma siete puntos y todavía no conoce la derrota

La UEFA Europa League 2026-27 continúa este jueves 5 de noviembre con el enfrentamiento entre Celta de Vigo y Union Saint-Gilloise, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga. El conjunto español recibirá al representante de Bélgica en el Estadio de Balaídos, en un compromiso que podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports Premium en YouTube.

El equipo gallego llega a este encuentro después de conseguir su primera victoria de la competencia, mientras que Union Saint-Gilloise buscará mantener su condición de invicto. Los belgas suman siete puntos de nueve posibles, mientras que Celta registra tres unidades, por lo que ambos clubes intentarán mejorar sus posiciones en la clasificación general y acercarse a la siguiente ronda del torneo.

¿A qué hora inicia la transmisión del Celta de Vigo vs Union St. Gilloise hoy 5 de noviembre?

El enfrentamiento entre Celta de Vigo y Union Saint-Gilloise se disputará este jueves 5 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio de Balaídos, ubicado en Vigo, España. El encuentro forma parte de la cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Europa League.

La transmisión estará disponible en Claro Sports Premium en YouTube, donde los suscriptores podrán seguir las acciones del partido, los goles y los momentos más importantes del compromiso. La plataforma permitirá disfrutar del enfrentamiento sin interrupciones publicitarias durante el evento.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Celta de Vigo vs Union St. Gilloise en la Europa League 2026

El Celta de Vigo comenzó su participación europea con dos derrotas consecutivas. En la primera jornada perdió 1-0 ante Omonia de Chipre, mientras que en su segundo compromiso cayó 2-1 frente a la Juventus en Balaídos. Sin embargo, los dirigidos por Claudio Giráldez consiguieron recuperarse en la tercera fecha con una victoria de 2-1 sobre Celtic en Glasgow, resultado que les permitió sumar sus primeros tres puntos.

Por su parte, Union Saint-Gilloise ha registrado dos victorias y un empate durante las primeras tres jornadas. El conjunto belga debutó con un triunfo de 3-0 frente al Viktoria Plzeň, posteriormente igualó 1-1 contra la Real Sociedad y en su presentación más reciente goleó 4-0 al Hapoel Beer-Sheva. Con estos resultados, acumula siete puntos, ocho goles a favor y únicamente uno en contra.

Aunque el apartado contempla los últimos cinco resultados, ambos equipos únicamente han disputado tres encuentros en la fase de liga 2026-27. Celta tiene un triunfo y dos derrotas, mientras que Union Saint-Gilloise llega sin perder, con dos victorias y un empate. El partido del jueves será el cuarto compromiso europeo de ambos clubes en esta edición.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

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Una vez activada la suscripción, los usuarios podrán acceder a las transmisiones Premium disponibles dentro del canal. El Celta de Vigo vs Union Saint-Gilloise se podrá seguir este jueves 5 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de la cobertura de la UEFA Europa League 2026-27.

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