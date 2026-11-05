AZ Alkmaar vs Juventus en vivo, Europa League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 5 de noviembre

El equipo neerlandés busca terminar con el invicto del club italiano. Sigue las estadísticas, resumen y goles al momento

¿Quién transmite en vivo y dónde ver el AZ Alkmaar vs Juventus? | Claro Sports

AZ Alkmaar y Juventus protagonizan uno de los partidos más atractivos de la jornada 4 de la fase de liga en la UEFA Europa League 2026-27. El equipo neerlandés recibe al cuadro italiano en el AFAS Stadion, reciento ubicado en Países Bajos. Frente a frente dos escuadras que buscan meterse de lleno a la pelea por los boletos directos a la siguiente ronda.

El AZ Alkmaar, donde milita el mexicano Mateo Chávez, llega a la cita con seis puntos, producto de dos triunfos y una derrota. Los de casa tienen dos victorias al hilo, la última de ellas por 0-4 en su visita al Ararat-Armenia. Del otro lado una Vecchia Signora que continúa invicta con dos triunfos y un empate, con su último resultado el 2-2 frente al Rennes.

¿A qué hora juegan AZ Alkmaar vs Juventus hoy 5 de noviembre en Europa League 2026?

El partido entre el AZ Alkmaar y la Juventus se jugará hoy jueves 5 de noviembre de 2026 en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Ambos clubes se ubican fuera de zona de boleto directo, por lo que sumar tres puntos esta tarde podría ser fundamental en sus aspiraciones rumbo a la siguiente ronda.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 4 de la Europa League 2026?

AZ Alkmaar vs Juventus, correspondiente a la fecha 4 de la Europa League, se podrá seguir en vivo y en directo a través de la señal de ESPN y Disney+. Además en Claro Sports tendremos lo más destacado en nuestro tradicional minuto a minuto.