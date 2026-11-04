Morelia albergará la primera edición del Gran Fondo de Los Arcos 2027

La competencia se disputará el 21 de febrero de 2027 y contará con tres distancias, además de un programa de becas para jóvenes ciclistas

Listo el Gran Fondo en Morelia | IG: granfondolosarcos

La ciudad de Morelia será sede de la primera edición del Gran Fondo de Los Arcos, una competencia de ciclismo de ruta que se celebrará el 21 de febrero de 2027 y recorrerá distintos municipios del estado de Michoacán. El evento tendrá como prueba principal una distancia de 200 kilómetros y buscará reunir a ciclistas de diferentes categorías provenientes de todo México.

La competencia contará con el aval de la Unión Ciclista de México (UCMEX) y el respaldo del equipo de formación ciclista AR Monex, que participará en la detección de jóvenes talentos con posibilidades de incorporarse a sus programas de desarrollo y proyectar sus carreras hacia el alto rendimiento.

Antonio Olvera, integrante del comité organizador, informó que esperan la participación de entre 500 y 700 ciclistas, incluidos deportistas de categorías juveniles, de 13 a 22 años, y de categoría abierta. El recorrido incluirá zonas montañosas, localidades con tradición cultural y distintos puntos turísticos de Michoacán.

MÁS INFORMACIÓN: Erick Portillo recibe el Premio Estatal en Chihuahua tras su gran temporada en el salto de altura

“Es un recorrido épico por más de seis municipios, con ruta de montaña que alcanzará los 2,200 metros de altitud, con ruta del lago de Pátzcuaro, con la zona mezcalera, la zona arqueológica de Tzintzuntzan, la capital mundial de las carnitas, Quiroga, para llegar a este centro histórico espectacular que nos brinda Morelia. Estamos esperando competidores de todo el país, equipos prejuveniles, juveniles y adolescentes que quieran ser visoreados por el equipo AR Monex. Entonces, es una fiesta para México, una fiesta para el ciclismo de ruta y una fiesta para todos los que nos gusta el ciclismo”, señaló Olvera.

Gran Fondo de Los Arcos 2027 ofrecerá becas a jóvenes ciclistas

Uno de los principales objetivos de la competencia será facilitar la participación de adolescentes y jóvenes de entre 13 y 22 años, mediante un programa que cubrirá el costo de inscripción. La iniciativa, denominada Beca a un Ciclista, pretende eliminar las barreras económicas para deportistas que buscan mostrar su talento en competencias de ruta.

“El motivo particular que nos mueve, y más con esta inspiración que nos está dando ‘El Torito’, Said Cisneros, ‘Chucky’ Cadena y todos los demás, es esta parte que estamos anunciando: el programa Beca a un Ciclista. Vamos a becar a todos los adolescentes y jóvenes de 13 a 22 años de edad para que el tema de contar con el recurso para la inscripción a la carrera no sea impedimento”, explicó el organizador.

Olvera destacó que los participantes también tendrán la oportunidad de ser observados por especialistas del equipo AR Monex, institución vinculada con el desarrollo de ciclistas mexicanos que posteriormente han competido en el extranjero.

“¿Qué van a ganar al venir a la carrera? Que sean visoreados por el equipo de detección de talento de AR Monex, que va a estar con nosotros en Morelia. Están buscando construir nuevos talentos mexicanos, como ya lo han hecho con Isaac del Toro y con los ciclistas que hoy están compitiendo y ganando en Europa”, añadió.

¿Cuáles serán las distancias del Gran Fondo de Los Arcos 2027?

La competencia contará con tres recorridos: 45 kilómetros en la distancia corta, 80 kilómetros en la modalidad de medio fondo y 200 kilómetros en la prueba de gran fondo. Esta distribución permitirá la participación de ciclistas con diferentes niveles de preparación y experiencia.

En cuanto a la seguridad, Olvera explicó que el comité organizador trabaja en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, así como con los municipios involucrados en el trayecto. El operativo contemplará la participación de corporaciones estatales y municipales para proteger a los competidores durante el recorrido.

La primera edición del Gran Fondo de Los Arcos buscará combinar la competencia deportiva con la promoción turística de Michoacán y la detección de talentos nacionales, mediante una ruta que tendrá como punto de referencia a Morelia y algunos de los principales atractivos de la región.

Te puede interesar: