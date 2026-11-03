Vuelta del Porvenir y Tour Femenino Sistecrédito 2026: fechas, etapas y calles cerradas en el Valle del Cauca

Serán 5 días de ciclismo puro en el sur del país. La competición comienza este miércoles 4 en Cartago y finalizará en Palmira el domingo 8 de noviembre.

Vuelta Del Porvenir 2026/ Fedeciclismo.

El bello departamento del Valle del Cauca se prepara para recibir la edición 42 de la Vuelta del Porvenir y la 22 del Tour Femenino Sistecrédito 2026, siguiendo y poco a poco dándole finiquito al calendario nacional de la Federación Colombiana de Ciclismo y que además es una de las más importantes por la participación de las categorías juvenil varones, y élite, Sub-23 y juvenil en damas.

¿Cuándo empieza la Vuelta del Porvenir y Tour Femenino Sistecrédito 2026?

Ambas competiciones comienzan este miércoles 4 de noviembre y finalizará el domingo 8 del mismo mes en curso. El recorrido busca recorrer la mayor cantidad de municipios del Valle del Cauca, además de vías principales del departamento, para resaltar su importancia en el ciclismo nacional.

¿Cuáles son la rutas de las etapas ciclista por el Valle del Cauca?

Primera etapa: Cartago- Obando- variante Zarzal – La Paila- La Uribe – regreso- La Paila – variante Zarzal – Cruce La Victoria – regreso – Zarzal – Roldanillo 117.1 km.

Cartago- Obando- variante Zarzal – La Paila- La Uribe – regreso- La Paila – variante Zarzal – Cruce La Victoria – regreso – Zarzal – Roldanillo 117.1 km. Segunda etapa: CRI – Roldanillo – Zarzal – Roldanillo – 15.8 km.

CRI – Roldanillo – Zarzal – Roldanillo – 15.8 km. Tercera etapa: Roldanillo – Zarzal – La paila – Tuluá – Buga – Calima Darién – 114.8 km.

Roldanillo – Zarzal – La paila – Tuluá – Buga – Calima Darién – 114.8 km. Cuarta etapa: Buga – Yotoco – Vijes – Restaurante La Tinaja – Cerrito – Guacarí- Buga – La Habana – 102.7 km.

Buga – Yotoco – Vijes – Restaurante La Tinaja – Cerrito – Guacarí- Buga – La Habana – 102.7 km. Quinta y última etapa: toda se desarrollará en el Circuito La Carbonera en Palmira.

Calendario de la Etapas de la Vuelta del Porvenir y Tour Femenino Sistecrédito y recorridos

Primera etapa: miércoles 4 de noviembre.

miércoles 4 de noviembre. Segunda etapa: jueves 5 de noviembre.

jueves 5 de noviembre. Tercera etapa: viernes 6 de noviembre.

viernes 6 de noviembre. Cuarta etapa: sábado 7 de noviembre

sábado 7 de noviembre Quinta etapa: domingo 8 de noviembre.

¿Quiénes son los nombres a seguir en la Vuelta del Porvenir y Tour Femenino Sistecrédito 2026?

Tour Femenino Sistecrédito 2026:

Diana Carolina Peñuela – Team Sistecrédito.

– Team Sistecrédito. Elvia Cárdenas – Avinal Alcaldía Carmen de Viboral.

– Avinal Alcaldía Carmen de Viboral. Paula Carrasco – Oro Express Just Cycling Viem Team.

– Oro Express Just Cycling Viem Team. Valentina Ovalle – Ciclismo Capital Fung Gero.

– Ciclismo Capital Fung Gero. Lizeth Flórez – Pedalea Cyclyng Team.

– Pedalea Cyclyng Team. Camila Valbuena – Bogotá IDRD.

– Bogotá IDRD. Jessenia Meneses – Orgullo Paisa Mujeres Antioquia.

Vuelta al Porvenir 2026:

Alejandro Pamplona – GW Erco Sportfitness.

– GW Erco Sportfitness. Miguel Vanegas – Avinal – Alcaldía Carmen de Viboral.

– Avinal – Alcaldía Carmen de Viboral. Juan Maldonado – LMC Bogotá.

– LMC Bogotá. Santiago Ruiz – Orgullo Paisa.

– Orgullo Paisa. Luis Santana – Boyacá es para vivirla.

– Boyacá es para vivirla. Emanuel Restrepo – Team Sistecrédito.

– Team Sistecrédito. Joel Sandoval – Bogotá Team Capital Bike.

– Bogotá Team Capital Bike. Juan González – Selección Nariño.

– Selección Nariño. Samuel Ospino – Orgullo Comunero.

¿Qué calles y avenidas cerrarán por la carrera ciclista colombiana?

En lo que respecta a la primera etapa, habrá cierre total desde Cartago hasta Roldanillo; es decir, que los municipios Obando, Zarzal, La Paila, La Uribe, La Victoria también estarán colapsados por la competición deportiva. Se anunció que el cierre será desde muy tempranas horas de la mañana, 7:00 u 8:00 a.m. hasta las 12:00 del mediodía aproximadamente. Para las personas que necesiten transcurrir en este horario, se recomienda tomar la vía alterna por Toro, Valle del Cauca.

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