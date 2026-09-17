Nelson Deossa se lleva todas las miradas en la victoria del Betis ante Getafe

Tres colombianos estuvieron presentes en el juego entre Betis y Getafe. Nelson Deossa fue el más destacado en la victoria 1-0.

Nelson Deossa, con el Betis | Cristina Quicler, AFP.

Penúltima partido de la fecha número seis de LaLiga 2026-2027 y los colombianos fueron grandes protagonistas. Real Betis Balompié recibió en su casa, el Estadio La Cartuja, a Getafe. Johan Mojica, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa, estuvieron presentes. Este último fue una de las grandes figuras del partido.

Un partido que se tornó más parejo de lo que se pensaba. Pues, siempre los equipos de José Bordalás siempre son difíciles para cualquier club del rentado español. De hecho, es hasta el último minuto de la primera etapa que Betis logra desequilibrar el marcador. Abde Ezzalzouli fue el autor del gol del triunfo bético.

Nelson Deossa, ‘Cucho’ Hernández y Johan Mojica, presentes en La Cartuja

El colombiano más destacado del duelo por la sexta jornada del fútbol español fue Nelson Deossa. El mediocampista que ahora también actúa como falso nueve, estuvo a punto de salir del club de Sevilla en este mercado de fichajes. Sin embargo, después de una muy buena pretemporada, Manuel Pellegrini decidió contar con el para esta nueva temporada.

El volante de 26 años tuvo números más que interesantes. Dos remates, un disparo al poste, 53 de 65 pases acertados, un pase clave, seis pases en el último tercio, 100 % de efectividad en sus pases largos y regates, ocho recuperaciones y 10 de 16 duelos ganados, fue el saldo de Nelson Deossa.

Ahora bien, Nelson Deossa no fue el único colombiano en acción. Su compañero de equipo Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández no fue titular, pero tuvo 19 minutos en el terreno de juego. Ocho de 13 pases acertados, un pase en el último tercio y uno de dos regates completados, fueron los números del delantero que estuvo presente en el Mundial 2026 con Colombia.

Así mismo, al otro lado de la vereda, Johan Mojica ingresó para la segunda mitad y no desentonó. 11 de 13 pases acertados, siete pases en el último tercio, 100 % de efectividad en sus pases largos y seis recuperaciones, fueron los datos y estadísticas del lateral izquierdo ‘cafetero’.

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