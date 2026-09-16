El arcoíris busca nuevo dueño: los grandes favoritos al Mundial de Ciclismo 2026

Pogacar no defenderá el arcoíris en Montreal. Evenepoel, Del Toro, Pidcock y otras figuras buscan convertirse en campeones mundiales.

Candidatos a ganar la prueba de ruta en el Mundial de ciclismo | Chat GPT.

El Campeonato Mundial de Ruta 2026 tendrá un ingrediente inesperado: Tadej Pogacar no estará en la pelea por defender el maillot arcoíris que conquistó en 2025. El esloveno quedó fuera de la cita de Montreal después de su caída en la Vuelta a España, mientras que Jonas Vingegaard tampoco estará en la carrera. Así, el Mundial en Canadá queda completamente abierto y aparece una pregunta inevitable: ¿quién será el nuevo campeón del mundo?

La prueba masculina de ruta se disputará el 27 de septiembre sobre 273,2 kilómetros, con un recorrido exigente que tendrá en el circuito de Montreal su principal escenario. La dureza acumulada y las numerosas ascensiones hacen pensar en una carrera de desgaste, en la que los corredores explosivos, escaladores y clasicómanos con fondo tendrán una ventaja importante.

Remco Evenepoel, el gran favorito

En medio de este nuevo escenario, Remco Evenepoel aparece como el principal candidato. El belga ya sabe lo que significa vestir el arcoíris en ruta, pues ganó el Mundial de 2022, y llega a Montreal con una demostración de autoridad: se impuso en el GP de Québec, uno de los últimos grandes ensayos antes de la cita mundialista. Su estado de forma y sus características encajan especialmente bien con un recorrido que premia la capacidad de atacar en las subidas y sostener esfuerzos largos.

Evenepoel, además, tendrá que lidiar con una situación particular dentro de Bélgica. Wout van Aert también es una de las grandes cartas para el arcoíris y cuenta con características ideales para una carrera de un día, aunque el propio análisis del recorrido apunta a que la dureza de Montreal podría favorecer más a corredores como Evenepoel que a los especialistas más pesados. La estrategia del equipo belga será, por tanto, una de las grandes claves de la carrera. Ojo también con el mejor clasicómano, Mathieu van der Poel y el esloveno Primoz Roglic.

Isaac del Toro, la gran amenaza

Si hay un corredor que ha dado un golpe sobre la mesa justo antes del Mundial, ese es Isaac del Toro. El mexicano ganó el Grand Prix Cycliste de Montreal, precisamente sobre el mismo escenario en el que se disputará la prueba mundialista, y lo hizo superando en el esprint final al francés Paul Seixas. Su victoria, además, llegó después de una carrera de 214 kilómetros y tras un ataque decisivo en los kilómetros finales.

El triunfo convirtió a Del Toro en algo más que una promesa: ahora es uno de los nombres que aparecen en primera línea entre los candidatos al arcoíris. Su juventud, explosividad y capacidad para sobrevivir a recorridos exigentes lo convierten en una amenaza seria para Evenepoel. Además, contará con una selección mexicana que puede jugar sus cartas pensando en una carrera táctica y de eliminación.

Paul Seixas y Tom Pidcock, candidatos a sorprender

Otro nombre que ha ganado protagonismo es Paul Seixas. El francés terminó segundo en el GP de Montreal y demostró que puede estar con los mejores en un trazado que exige resistencia, escalada y capacidad para acelerar en los momentos decisivos. Francia apuesta por él como uno de sus principales líderes y el joven corredor buscará dar un golpe definitivo en el Mundial.

Tom Pidcock también aparece en el grupo de favoritos. El británico terminó sexto en el GP de Montréal y conoce de primera mano las exigencias del circuito. Su objetivo, además, tiene un componente histórico: después de conquistar el Mundial de cross-country, buscará convertirse en el primer hombre que consiga en un mismo año los títulos mundiales de ciclismo de montaña y ruta. Para conseguirlo tendrá que superar a un grupo de rivales que llega en gran momento.

¿Quién se quedará con el arcoíris?

Sin Pogacar y Vingegaard, el Mundial de Montreal promete una batalla mucho más abierta que la que se esperaba meses atrás. Evenepoel parte como el gran favorito, pero Del Toro llega con el impulso de haber ganado en el mismo circuito, mientras que Seixas, Pidcock, Van Aert y otros nombres como Juan Ayuso y Primož Roglič también tienen argumentos para pelear por la victoria.

El arcoíris que durante los últimos años ha tenido a grandes protagonistas del ciclismo mundial tendrá nuevo dueño. Pogacar no podrá defenderlo y Vingegaard tampoco estará en la disputa, por lo que Montreal se presenta como una oportunidad para que una nueva figura se consagre campeona del mundo. Y entre todos los candidatos, Evenepoel parece tener la primera palabra, pero Del Toro llega dispuesto a cambiar la historia.

Otros latinoamericanos a tener en cuenta

Y Latinoamérica también quiere su arcoíris. Colombia llega con una generación de corredores que conoce muy bien la montaña y las carreras de un día: Santiago Buitrago, Nairo Quintana y Harold Tejada serán las cartas principales cafeteras en Montreal. Ecuador tendrá a Richard Carapaz, campeón olímpico y uno de los grandes referentes del ciclismo latinoamericano. Uruguay apuesta por Thomas Silva, una de las sensaciones de su nueva generación, mientras que Venezuela tendrá en Orluis Aular a un corredor con velocidad y experiencia para buscar protagonismo en una carrera que podría definirse en los kilómetros finales. ¿Podrá alguno de ellos dar la sorpresa y llevar el arcoíris a Latinoamérica?

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