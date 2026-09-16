Besiktas vs Marsella, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 1

Besiktas y el Marsella se enfrentan en la primera jornada de la Europa League en vivo por Claro Sports

La UEFA Europa League pone en marcha una nueva jornada con el enfrentamiento entre Besiktas y Marsella, dos equipos con amplia experiencia en competencias europeas. El Vodafone Arena de Estambul será el escenario de este duelo, correspondiente a la primera jornada del torneo.

Besiktas llega al compromiso después de conseguir una victoria por 3-0 ante Erzurumspor FK en la Superliga de Turquía. El conjunto dirigido por Vincenzo Italiano buscará trasladar ese resultado al escenario europeo y comenzar su participación con tres puntos como local.

Marsella, por su parte, afronta el encuentro después de caer 1-0 ante Rennes en la Ligue 1. El equipo francés, bajo las órdenes de Bruno Génésio, tendrá la oportunidad de reaccionar en su debut dentro de la Europa League y buscar un resultado positivo fuera de casa.

Será además un nuevo capítulo entre Italiano y Génésio, quienes se han enfrentado una vez, con triunfo para el técnico francés. Génésio también cuenta con dos antecedentes ante Besiktas, con una victoria y una derrota.

¿A qué hora inicia la transmisión del Besiktas vs Marsella, hoy 17 de septiembre?

Sigue toda la acción de Besiktas vs Marsella, correspondiente a la primera jornada de la UEFA Europa League, en vivo a través de Claro Sports Premium y dará inicio a las 12:50 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Besiktas vs Marsella en la Europa League 2026

Besiktas y Marsella se han enfrentado en dos ocasiones, con una victoria para cada equipo, por lo que ninguno tiene ventaja en el historial. El único partido disputado en el Vodafone Arena terminó con triunfo del conjunto turco, mientras que este será el primer enfrentamiento entre ambos en la UEFA Europa League.

Besiktas 2-1 Marseille | UEFA Champions League | 2007/08

Marseille 2-0 Besiktas | UEFA Champions League | 2007/08

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