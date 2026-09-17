Andrés Fassi deja la presidencia deportiva de FC Juárez

El argentino dejó la presidencia deportiva de Bravos tras tres años de gestión, en medio de ocho derrotas consecutivas en el Apertura 2026

Deja al equipo fronterizo luego de tres años | Imago7

Andrés Fassi concluyó su etapa como presidente deportivo de FC Juárez después de tres años de colaborar en el proyecto del conjunto fronterizo. Por medio de un comunicado, los Bravos informaron que la salida del directivo se produjo de común acuerdo, tras considerar los planes futuros y los intereses de ambas partes.

“De común acuerdo y por así convenir a los planes futuros e intereses de ambas partes, Andrés Fassi concluye su ciclo como presidente deportivo de nuestra institución, tras tres años de colaborar con el proyecto de Bravos”, comunicó el club.

📋ℹ️ COMUNICADO OFICIAL | FC JUÁREZ pic.twitter.com/XtIfnE2bRl — FC Juárez (@fcjuarezoficial) September 17, 2026

La institución también agradeció el trabajo realizado por Fassi y destacó su experiencia durante el proceso de reestructuración deportiva. El directivo asumió el cargo en diciembre de 2022 con el objetivo de mejorar los resultados del equipo.

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Durante su gestión, el principal logro de los Bravos llegó en el Apertura 2025, cuando consiguieron la primera clasificación de su historia a los cuartos de final de la Liga MX. En esa instancia fueron eliminados por Toluca.

Sin embargo, el equipo no consiguió mantener ese desempeño durante el Apertura 2026. FC Juárez acumuló ocho derrotas consecutivas y se convirtió en el primer club de la Liga MX en registrar esa racha, situación que llevó a la directiva a realizar cambios en su estructura deportiva.

El club no informó quién ocupará el puesto que deja Fassi. La salida se produce en medio de la búsqueda de medidas inmediatas para modificar el rumbo deportivo de los Bravos.

¿Cuándo es el próximo partido de FC Juárez?

FC Juárez disputará su próximo partido el viernes 18 de septiembre, cuando reciba a Tigres en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El encuentro de la jornada 9 del Apertura 2026 comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse por Azteca 7, FOX y FOX One.

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