Tadej Pogacar da el primer paso hacia 2027 y presume su regreso a la bicicleta

El ciclista esloveno regresó con una bicicleta estática y bajo condiciones, donde celebró su avance y satisfacción para volver a pedalear

Tadej Pogacar presume su regreso a la bicicleta | @tadejpogacar

Tadej Pogacar dio un nuevo paso en su recuperación después de la caída que lo obligó a abandonar la Vuelta a España 2026. El ciclista esloveno compartió en sus redes sociales un video en el que mostró parte del proceso que ha seguido desde el accidente y, por primera vez desde su operación, apareció de nuevo sobre una bicicleta para comenzar con trabajo controlado de cara a su regreso.

Las imágenes muestran distintos momentos de las últimas semanas, desde el periodo posterior a la intervención quirúrgica hasta su regreso a un rodillo de entrenamiento. Pogacar sufrió el accidente durante la octava etapa de la Vuelta a España, el pasado 29 de agosto, cuando marchaba como líder de la clasificación general con una ventaja de 3:50 sobre Enric Mas y ya había ganado tres etapas.

Los estudios realizados después de la caída determinaron que Pogacar sufrió una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura estable en la vértebra C7 y distintas abrasiones. Dos días después del accidente fue sometido a una operación de clavícula en Barcelona, procedimiento que se completó sin complicaciones reportadas antes de que el corredor continuara su recuperación.

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En su publicación, el integrante del UAE Team Emirates-XRG acompañó las imágenes con un mensaje dirigido a quienes han seguido su proceso: “No es exactamente como planteamos pasar septiembre. Al menos tenemos buena compañía. Un gran agradecimiento a nuestros equipos, familias, amigos y a todos ustedes por el increíble apoyo. Estamos muy agradecidos”.

El esloveno aparece junto a Urška Žigart, pareja de Pogacar y también ciclista profesional, quien atraviesa su propio proceso de recuperación después de volver a sufrir una fractura en la mandíbula. Ambos aparecen en algunas de las imágenes compartidas por el esloveno durante los días posteriores a sus respectivas lesiones.

El momento que concentra la atención del video llega cuando Pogacar aparece otra vez sobre la bicicleta. Su regreso se produjo en un rodillo y bajo condiciones controladas, poco más de dos semanas después de la cirugía. El propio corredor celebró ese avance y señaló que se encontraba satisfecho por volver a pedalear, aunque esta primera etapa no significa todavía un retorno a las cargas habituales de entrenamiento.

El trabajo forma parte de un proceso progresivo supervisado por Javier Sola, entrenador de Pogacar, y el área de rendimiento del UAE Team Emirates-XRG. Las primeras sesiones se realizan mediante la plataforma MyWhoosh, que permite controlar aspectos como potencia, duración e intensidad. El objetivo es recuperar poco a poco la rutina y construir la base de preparación para la temporada 2027.

La caída en la Vuelta puso fin a la temporada competitiva de Pogacar y también modificó sus planes para el cierre de 2026, entre ellos la defensa de su título mundial en Montreal. Por ahora, el esloveno no tiene prisa por regresar a las competencias y su equipo mantiene un programa de recuperación gradual. El video publicado esta semana representa el primer paso visible de un camino que ya tiene un objetivo: volver a competir en 2027.

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