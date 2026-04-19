Yareli Acevedo suma su tercera medalla del 2026 en la Copa del Mundo de ciclismo de pista

La mexicana se colgó el bronce en el ómnium de Hong Kong, sumando su tercer metal en tres pruebas diferentes

Yareli Acevedo sumó un bronce más a su palmarés | @conadeoficial

Yareli Acevedo sumó una nueva medalla internacional en 2026. La ciclista mexicana ganó el bronce en el ómnium de Hong Kong, segunda parada del serial de la Copa del Mundo de ciclismo de pista, tras cerrar la prueba con 126 puntos. Por delante terminaron la japonesa Tsuyaka Uchino, campeona con 133 unidades, y la danesa Amalie Dideriksen, segunda con 129, en una jornada que volvió a colocar a la mexicana entre las mejores fondistas del circuito.

Acevedo abrió su participación con el segundo lugar en su heat clasificatorio, antes de disputar las cuatro carreras del ómnium. En la scratch race terminó en la posición 17, prueba ganada por Dideriksen. Después firmó una cuarta plaza en la tempo race para sumar 22 unidades, fue segunda en la carrera de eliminación solo por detrás de Uchino y cerró tercera en la carrera de puntos, resultado con el que aseguró la presea de bronce.

El resultado tiene peso más allá del podio. La prueba de Hong Kong entrega puntos para el ranking mundial y forma parte del proceso competitivo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, donde busca consolidarse como una de las referentes de México en la pista. Su medalla en esta segunda escala del serial refuerza esa ruta en una temporada en la que ya logró subir al podio en tres pruebas distintas dentro de la Copa del Mundo.

¡Medalla de bronce! 🥉🇲🇽



La campeona mundial sigue sumando preseas.



Yareli Acevedo finaliza tercera en el Omnium de la Copa del Mundo de Ciclismo en Pista de Hong Kong.



Sumó 126 puntos en esta prueba, la cual es olímpica.pic.twitter.com/S27qeldCHZ — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) April 19, 2026

La medalla se suma a lo hecho por Acevedo en la primera parada del calendario, celebrada en Perth, Australia. Ahí, la campeona del mundo subió dos veces al podio: ganó el bronce en el madison femenil junto a Sofía Arreola Navarro y conquistó el oro individual en la carrera de eliminación con 600 puntos. En esa misma cita también disputó el ómnium y terminó en la cuarta posición, quedándose a un paso de la medalla que ahora sí obtuvo en Hong Kong.

Acevedo llegó a está parada instalada en el segundo lugar del ranking mundial de resistencia con 5213 puntos, solo por detrás de la noruega Aniya Yvonne Stenberg. En la prueba asiática, Stenberg terminó en la quinta posición, resultado que mantiene abierta la disputa por la cima del ranking entre dos de las ciclistas más fuertes del inicio de temporada en el fondo.

La mexicana se mantiene entre los nombres grandes del ciclismo de pista desde 2025, año en el que aseguró el campeonato mundial en la carrera de puntos de Santiago.

Su dominio en este año se refleja también en los circuitos regionales. En el Campeonato Nacional celebrado en Xalapa, Acevedo terminó en el primer lugar en scratch, en la carrera de puntos y en la carrera de eliminación, resultados con los que conquistó también el ómnium.

A esos resultados se suma lo hecho en el Campeonato Panamericano de Pista Élite, donde fue segunda en la carrera de puntos, ganó la carrera de eliminación y también la clasificación general del ómnium. Con ese recorrido, Acevedo llegará a la siguiente parada del serial de la UCI, del 24 al 26 de abril en Nilai, Malasia, con la posibilidad de seguir ampliando su palmarés en una temporada que la tiene como una de las ciclistas más consistentes del mundo.

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