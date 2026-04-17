Yareli Acevedo busca la gloria en Hong Kong tras su reciente título en la Copa del Mundo de Ciclismo 2026

La mexicana busca afianzar su lugar entre las mejores ciclistas del mundo en la Copa del Mundo de Ciclismo en Hong Kong

Yareli Acevedo enfrentará a la élite mundial en Hong Kong. JAVIER TORRES / AFP

La ciclista mexicana Yareli Acevedo se alista para una nueva competencia internacional en el marco de la Copa del Mundo de Ciclismo, que se llevará a cabo del 17 al 19 de abril en el prestigioso Hong Kong Velodrome. Este evento reunirá a los mejores ciclistas de pista del mundo, y Acevedo, quien recientemente logró el título mundial, buscará reafirmar su posición como una de las mejores exponentes del ciclismo femenino a nivel global.

Primera prueba en Hong Kong: Carrera de Eliminación

La atleta comenzará su participación este viernes 17 de abril en la prueba de Carrera de Eliminación. El objetivo de Acevedo será clasificar a la gran final, demostrando su alto nivel de competencia y posicionándose en el ranking mundial de ciclismo de pista. Este evento será crucial para seguir fortaleciendo su lugar entre las élites del ciclismo, con los ojos del mundo deportivo sobre ella.

Omnium y el reto de mejorar su clasificación

Más adelante, Acevedo se medirá en la prueba olímpica de Omnium, con la intención de superar su clasificación obtenida en la edición pasada celebrada en Australia. La competencia de Hong Kong es importante no solo por los puntos que otorga para el ranking mundial, sino también como una oportunidad para alcanzar un mejor desempeño y avanzar en su camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Fortaleciendo el ciclismo de pista mexicano en el panorama mundial

La competencia en Hong Kong, parte de la Copa del Mundo de Ciclismo, es una oportunidad clave para seguir consolidando el ciclismo de pista mexicano. Junto a su compatriota Sofía Arreola Navarro, quien competirá en la prueba de Madison Femenil, Acevedo buscará continuar sumando puntos en el ranking internacional. Las expectativas son altas, ya que se espera que la delegación mexicana repita las actuaciones exitosas de la primera ronda, donde se logró una medalla dorada.

El evento se llevará a cabo con un programa intensivo de 14 pruebas, divididas en siete para hombres y siete para mujeres, durante los tres días en el Velódromo de Hong Kong. Participantes de potencias como Australia, Gran Bretaña, Alemania, Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos, China y México, darán forma a una feroz competencia, con el objetivo de clasificar al Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2026 en Shanghái y hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con su reciente título mundial y su creciente trayectoria, Yareli Acevedo es considerada una de las principales figuras a seguir en la competencia. Confiamos en que su esfuerzo y preparación seguirán reflejándose en este evento, llevándola un paso más cerca de consolidarse como una de las mejores ciclistas de pista a nivel mundial.

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