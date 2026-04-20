Mauricio Sulaimán destapa al próximo rival de Canelo Álvarez: ¿Benavidez, Mbilli, Bivol o Beterbiev?

El Consejo Mundial de Boxeo a través de su presidente, Mauricio Sulaimán, confirmó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez peleará el próximo 12 de septiembre

Mauricio Sulaimán revela al rival de Canelo Álvarez | Imago7

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, dio a conocer detalles sobre el regreso de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, programado para el próximo 12 de septiembre en Arabia Saudita, y sus declaraciones dejaron pistas sobre quién sería su rival en medio de las especulaciones que rodean el combate. Hasta ahora, ni el equipo del tapatío ni Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento (GEA), han revelado de forma oficial el nombre del oponente, lo que mantiene la incertidumbre rumbo a la función.

Durante una charla con el Diario de Nueva York, Mauricio Sulaimán explicó que el próximo rival del excampeón indiscutido de las 168 libras será uno de los campeones de la división. Esta declaración pone en la palestra a Christian Mbili, actual monarca del CMB en los supermedianos, quien desde hace tiempo figura como uno de los principales candidatos para enfrentar al pupilo de Eddy Reynoso, aunque evitó dar el nombre exacto.

Sin embargo, lo más destacado de las palabras del presidente del organismo verde y oro fue la amplia lista de posibles rivales que tendría Canelo Álvarez en el futuro. Entre los nombres mencionados aparecen David Benavidez, Jermall Charlo, Dmitry Bivol y Artur Beterbiev, además de una posible revancha con Terence Crawford, aunque Sulaimán reconoce que el extriple campeón indiscutido actualmente se encuentra retirado.

“Peleará en septiembre por el título mundial. Después un par de peleas y tiene muchas opciones: Benavidez, Charlo o la revancha con Crawford que se retiró cobardemente, Bivol o Beterbiev”, indicó Mauricio Sulaimán.

Saúl Álvarez viene de una derrota ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en Las Vegas, un resultado que significó la pérdida de los cuatro cinturones de los supermedianos frente a un rival que subió al menos dos categorías de peso. Bud dominó a lo largo de los 12 rounds y se llevó la victoria por decisión unánime. Aunque se esperaba el regreso del mexicano para este próximo mes de mayo, una lesión en el codo izquierdo le impedirá subir al ring al menos hasta septiembre.

Por su parte, Turki Alalshikh, considerado el nuevo ‘arquitecto’ del boxeo y quien tiene bajo su promoción a Canelo Álvarez para sus próximas dos peleas, adelantó a principios de año que el tapatío volverá a la acción el 12 de septiembre. La fecha coincidiría con la función de México contra el Mundo, donde disputaría un campeonato; sin embargo, el dirigente evitó revelar el nombre del rival, manteniendo la expectativa en torno al regreso del excampeón indiscutido.

“Él perdió con Crawford en una noche muy complicada, en la que no estuvo Saúl Álvarez en el ring. El ciclo de vida no perdona. ‘Canelo’ lleva muchos años en el boxeo profesional, 20 años, 14 como campeón mundial. La realidad es que ha sido tan profesional, tan consistente; él pelea y a la semana o dos semanas ya está de regreso en el gimnasio”, sentenció el presidente del CMB.

Durante años, la afición ha exigido nombres de alto perfil para Canelo Álvarez, con nombres como David Benavidez, actual monarca del CMB en los semipesados, Artur Beterbiev, temido excampeón indiscutido por su poder noqueador, y una posible revancha ante Dmitry Bivol, quien lo venció en mayo de 2022; sin embargo, el panorama podría tomar otro rumbo tras las declaraciones de Mauricio Sulaimán, ya que Christian Mbili ha ganado protagonismo como candidato real al ser el actual poseedor del cinturón del CMB, título que quedó disponible tras el retiro de Terence Crawford.

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