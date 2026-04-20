¡Más polémica! Mohamed y la advertencia a Jardine: “En América son malos; se olvidan rápido de todo”

Cada vez hay más frases que mantienen encendido el duelo entre Águilas y Diablos

Mohamed advirtió a Jardine de las formas del América | Imago7.

El duelo entre América y Toluca dejó mucho más que tres puntos en juego. Lo que comenzó como un partido de alta expectativa en la jornada 15 del Clausura 2026 terminó convertido en un episodio cargado de tensión, con polémica dentro y fuera de la cancha en el Estadio Azteca.

Con relación a lo anterior, antes del silbatazo inicial, las cámaras captaron un momento que no pasó desapercibido. En el saludo entre técnicos, Antonio ‘Turco’ Mohamed lanzó un comentario a André Jardine que, tras el desarrollo del partido, tomó otro significado en medio del contexto que vive el conjunto azulcrema.

¿Qué dijo el Turco Mohamed a André Jardine previo al América vs Toluca?

Durante el tradicional saludo previo al encuentro, el técnico de Toluca se acercó al estratega del América con un mensaje directo sobre la presión que rodea al club.

“Qué gusto verte. Ten la tranquilidad. En este club cuando están las cosas malas, son malos. Se olvidan rápido de todo”, expresó Mohamed, en referencia al momento que atraviesa el América tras resultados recientes, su eliminación en la Concacaf Champions Cup y su experiencia cuando dirigió al conjunto de Coapa.

El Turco Mohamed quedó muy dolido con el América, pero en esto que le dice a André Jardine tiene razón.



En este club cuando las cosas se ponen mal son malos y se olvidan rápido de todo lo bueno. pic.twitter.com/II4V6M3XVK — Roberto Haz (@tudimebeto) April 20, 2026

Por su parte, André Jardine respondió de forma cordial: “Ahí estamos. Gracias por tus palabras y suerte en la Conca”, cerrando el breve intercambio antes del inicio del partido.

¿Cómo salió Mohamed del América?

Antonio Mohamed salió del Club América en diciembre de 2014, apenas días después de haber conseguido el título del Apertura 2014. A pesar de coronarse campeón tras vencer a Tigres en la final, su salida se dio en medio de tensiones con la directiva encabezada por Ricardo Peláez.

El técnico argentino no llegó a un acuerdo para renovar su contrato, en gran parte por diferencias en la planeación deportiva y decisiones internas del club. Mohamed ya había manifestado incomodidad durante el torneo, incluso adelantando que su continuidad no estaba asegurada. Finalmente, dejó el equipo como campeón, en una salida que sorprendió por darse tras lograr el objetivo principal.

Del consejo… a la bronca

El ambiente cambió de forma radical conforme avanzó el encuentro. A un minuto de que América se llevara la victoria, se armó el ‘zafarrancho’. Helinho, delantero del Toluca, agredió sin balón a Alan Cervantes, lo que provocó su expulsión y desató una bronca en el terreno de juego, donde se registraron empujones y manotazos entre jugadores de ambos equipos (Alejandro Zendejas entre ellos), además de un gesto provocador de Antonio Mohamed hacia la banca azulcrema.

La tensión se trasladó al túnel rumbo a los vestidores, donde Henry Martín, quien no estuvo convocado al duelo, encaró a Helinho, generando un nuevo conato de bronca que obligó a intervenir a los elementos de seguridad. En medio de gritos e insultos desde la nueva zona VIP del Estadio Azteca, la situación evidenció un ambiente desbordado que fue más allá de lo deportivo, aunque la intervención oportuna evitó que el conflicto escalara a consecuencias mayores.

Con solo dos jornadas por disputarse en la fase regular, el panorama para ambos clubes es distinto pero igual de exigente. Toluca está más adentro que afuera de la Liguilla, mientras que América se mantiene en una posición comprometida. Las Águilas están obligadas a ganar sus próximos encuentros si quieren mantenerse con vida en la competencia, mientras que los Diablos buscan cerrar con solidez para llegar en mejor forma a la fase final.

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