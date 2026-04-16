Oficial: Isaac del Toro no correrá la Amstel Gold Race 2026

El UAE Team Emirates da su nómina para la carrera del 19 de abril, sin el mexicano por la lesión sufrida en la Vuelta al País Vasco

Isaac del Toro no estará en la Amstel Gold Race 2026 | ANDER GILLENEA / AFP

El UAE Team Emirates dio a conocer el jueves 16 de abril su nómina para la Amstel Gold Race del fin de semana, con la noticia de que el mexicano Isaac del Toro no está incluido en la lista por su lesión en la Vuelta al País Vasco.

Del Toro sufrió una rotura en el muslo derecho en la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco. Si bien el mexicano dijo que no fue una lesión tan grave, se esperaba un tiempo de baja de varias semanas, alterando los planes del mexicano y del UAE, comenzando con la carrera del domingo 19 de abril en territorio neerlandés.

Así que los planes del UAE cambian con el mexicano en recuperación. Isaac iba a ser su carta fuerte para esta carrera, que no estaba en el itinerario del mejor del mundo, Tadej Pogacar. Eso sí, cuentan con el regreso del belga Tim Wellens, quien se fracturó la clavícula en la Kuurne-Brussel-Kuurne. Correrá el viernes la Brabantse Pijl y luego estará en la salida en la Amstel Gold Race.

Junto a Wellens estarán Filippo Baroncini, Mikkel Norsgaard Bjerg, Benoit Cosnefroy, Pavel Sivakov, Felix Brobschartner y Luca Giami, según informó el UAE.

La lista de corredores para la Amstel Gold Race 2026

En el pelotón de la Amstel Gold Race destacan Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe

Decathlon CMA CGM Team : Stan Dewulf, Pierre Gautherat, Noa Isidore, Antoine L’Hote, Jordan Labrosse, Paul Lapeira, Gianluca Pollefliet.

: Stan Dewulf, Pierre Gautherat, Noa Isidore, Antoine L’Hote, Jordan Labrosse, Paul Lapeira, Gianluca Pollefliet. Red Bull – BORA – hansgrohe : Nico Denz, Tim van Dijke, Haimar Etxeberria, Remco Evenepoel, Finn Fisher-Black, Jan Tratnik, Gianni Vermeersch.

: Nico Denz, Tim van Dijke, Haimar Etxeberria, Remco Evenepoel, Finn Fisher-Black, Jan Tratnik, Gianni Vermeersch. Tudor Pro Cycling Team : Julian Alaphilippe, Jacob Eriksson, Marc Hirschi, Rick Pluimers, Joel Suter, Fabian Weiss, Hannes Wilksch.

: Julian Alaphilippe, Jacob Eriksson, Marc Hirschi, Rick Pluimers, Joel Suter, Fabian Weiss, Hannes Wilksch. Bahrain Victorious : Pello Bilbao, Vlad Van Mechelen, Fran Miholjevic, Pau Miquel, Matej Mohoric, Attila Valter, Edoardo Zambanini.

: Pello Bilbao, Vlad Van Mechelen, Fran Miholjevic, Pau Miquel, Matej Mohoric, Attila Valter, Edoardo Zambanini. Uno-X Mobility : Anthon Charmig, Adne Holter, Anders Johannessen, Alexander Kamp, Andreas Kron, Andreas Leknessund, Anders Skaarseth.

: Anthon Charmig, Adne Holter, Anders Johannessen, Alexander Kamp, Andreas Kron, Andreas Leknessund, Anders Skaarseth. NSN Cycling Team : Joe Blackmore, Pier-André Côte, Marco Frigo, Brady Gilmore, Alexey Lutsenko, Pau Martí, Krists Neilands.

: Joe Blackmore, Pier-André Côte, Marco Frigo, Brady Gilmore, Alexey Lutsenko, Pau Martí, Krists Neilands. Pinarello – Q36.5 Pro Cycling Team : Xabier Mikel Azparren, Marcel Camprubí, Fabio Christen, Quinten Hermans, Xandro Meurisse, Tom Pidcock, Milan Vader.

: Xabier Mikel Azparren, Marcel Camprubí, Fabio Christen, Quinten Hermans, Xandro Meurisse, Tom Pidcock, Milan Vader. Lidl – Trek : Andrea Bagioli, Bauke Mollema, Jacopo Mosca, Quinn Simmons, Mattias Skjelmose, Albert Withen Philipsen, Soren Kragh Andersen.

: Andrea Bagioli, Bauke Mollema, Jacopo Mosca, Quinn Simmons, Mattias Skjelmose, Albert Withen Philipsen, Soren Kragh Andersen. Alpecin – Premier Tech : Tobias Bayer, Lennert Belmans, Francesco Busatto, Tibor Del Grosso, Hugo Houle, Senna Remijn, Emiel Verstrynge.

: Tobias Bayer, Lennert Belmans, Francesco Busatto, Tibor Del Grosso, Hugo Houle, Senna Remijn, Emiel Verstrynge. Team Jayco AlUla : Alessandro Covi, Davide De Pretto, Anders Foldager, Asbjorn Hellemose, Mauro Schmid, Jasha Sutterlin, Andrea Vendrame.

: Alessandro Covi, Davide De Pretto, Anders Foldager, Asbjorn Hellemose, Mauro Schmid, Jasha Sutterlin, Andrea Vendrame. Caja Rural – Seguros RGA : Fernando Barceló, Joan Bou, Joseba Lopez, Alex Molenaar, Joel Nicolau, Stefano Oldani, Eduard Prades.

: Fernando Barceló, Joan Bou, Joseba Lopez, Alex Molenaar, Joel Nicolau, Stefano Oldani, Eduard Prades. INEOS Grenadiers : Dorian Godon, Jack Haig, Lucas Hamilton, Victor Langellotti, Axel Laurance, Brandon Rivera, Kévin Vauquelin.

: Dorian Godon, Jack Haig, Lucas Hamilton, Victor Langellotti, Axel Laurance, Brandon Rivera, Kévin Vauquelin. Team Flanders – Baloise : Siebe Deweirdt, Leander Van Hautegem, Vincent Van Hemelen, Michiel Lambrecht, Milan Lanhove, Elias Maris, Senne Thonnon.

: Siebe Deweirdt, Leander Van Hautegem, Vincent Van Hemelen, Michiel Lambrecht, Milan Lanhove, Elias Maris, Senne Thonnon. XDS Astana Team : Darren van Bekkum, Clément Champoussin, Nicola Conci, Sergio Higuita, Christian Scaroni, Davide Toneatti, Simone Velasco.

: Darren van Bekkum, Clément Champoussin, Nicola Conci, Sergio Higuita, Christian Scaroni, Davide Toneatti, Simone Velasco. EF Education – EasyPost : Samuele Battistella, Alex Baudin, Ben Healy, Mikkel Honoré, Lukas Nerurkar, Harry Sweeny, Michael Valgren.

: Samuele Battistella, Alex Baudin, Ben Healy, Mikkel Honoré, Lukas Nerurkar, Harry Sweeny, Michael Valgren. Team Picnic PostNL : Frits Biesterbos, Frank van den Broek, Matthew Dinham, Alexy Faure-Prost, Sean Flynn, Bjoern Koerdt, Oliver Peace.

: Frits Biesterbos, Frank van den Broek, Matthew Dinham, Alexy Faure-Prost, Sean Flynn, Bjoern Koerdt, Oliver Peace. Lotto – Intermarché : Toon Aerts, Jenno Berckmoes, Luca Van Boven, Vito Braet, Robin Orins, Lorenzo Rota, Georg Zimmermann.

: Toon Aerts, Jenno Berckmoes, Luca Van Boven, Vito Braet, Robin Orins, Lorenzo Rota, Georg Zimmermann. Team Visma – Lease a Bike : Louis Barré, Filippo Fiorelli, Menno Huising, Matteo Jorgenson, Christophe Laporte, Ben Tulett, Axel Zingle.

: Louis Barré, Filippo Fiorelli, Menno Huising, Matteo Jorgenson, Christophe Laporte, Ben Tulett, Axel Zingle. Soudal – Quick-Step : Dylan van Baarle, Pascal Eenkhoorn, Andrea Raccagni, Pepijn Reinderink, Maximilian Schachmann, Mauri Vansevenant, Ilan Van Wilder.

: Dylan van Baarle, Pascal Eenkhoorn, Andrea Raccagni, Pepijn Reinderink, Maximilian Schachmann, Mauri Vansevenant, Ilan Van Wilder. UAE Team Emirates XRG : Tim Wellens, Filippo Baroncini, Mikkel Norsgaard Bjerg, Benoit Cosnefroy, Pavel Sivakov, Felix Brobschartner, Luca Giami.

: Tim Wellens, Filippo Baroncini, Mikkel Norsgaard Bjerg, Benoit Cosnefroy, Pavel Sivakov, Felix Brobschartner, Luca Giami. Groupama – FDJ United : Ewen Costiou, Kévin Geniets, Lorenzo Germani, Romain Grégoire, Rudy Molard, Quentin Pacher, Enzo Paleni.

: Ewen Costiou, Kévin Geniets, Lorenzo Germani, Romain Grégoire, Rudy Molard, Quentin Pacher, Enzo Paleni. Cofidis : Alex Aranburu, Bryan Coquard, Ion Izagirre, Jan Maas, Sam Maisonobe, Paul Ourselin, Dylan Teuns.

: Alex Aranburu, Bryan Coquard, Ion Izagirre, Jan Maas, Sam Maisonobe, Paul Ourselin, Dylan Teuns. Movistar Team : Roger Adrià, Raúl García, Filip Maciejuk, Lorenzo Milesi, Gonzalo Serrano, Natnael Tesfatsion.

: Roger Adrià, Raúl García, Filip Maciejuk, Lorenzo Milesi, Gonzalo Serrano, Natnael Tesfatsion. TotalEnergies : Thomas Bonnet, Joris Delbove, Alexandre Delettre, Sandy Dujardin, Thomas Gachignard, Mathis Le Berre, Valentin Retailleau,

: Thomas Bonnet, Joris Delbove, Alexandre Delettre, Sandy Dujardin, Thomas Gachignard, Mathis Le Berre, Valentin Retailleau, Unibet Rose Rockets: Cedrik Christophersen,Jelle Johannink, Lander Loockx, Sergio Meris, Abram Stockman, Adam Toupalík,Clément Venturini.

Así fue la lesión de Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco

Isaac del Toro abandonó la Vuelta al País Vasco en la Etapa 3 tras una caída, que ocurrió a 88 kilómetros de la meta. Se pudo observar al mexicano levantarse con dificultades, cojeando de la pierna derecha, mientras hablaba con el personal del UAE. Se observan cortes en la pierna derecha y en el glúteo, con el maillot roto. Se subió a la bicicleta e intentó continuar, pero el equipo le detuvo tras unos metros.

¿Cuándo volverá a correr Isaac del Toro?

El diagnóstico de la lesión muscular de Isaac estimaba un tiempo de recuperación de varias semanas, cercano a un mes. El mexicano tenía en sus planes correr en la Flecha Valona y la Lieja-Bastón-Lieja de la próxima semana. A falta de confirmación oficial, el mexicano no estaría en esas carreras.

La siguiente carrera que el UAE tiene planeada para Isaac del Toro es la Critérium du Dauphiné, que inicia el 7 de junio, aunque si la recuperación es favorable, podría volver a las carreteras antes de eso.

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