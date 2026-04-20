Millonarios confirma fractura de Falcao

Preocupación en Millonarios: Falcao presenta fractura facial luego de un golpe con Dany Rosero. El club espera evolución para determinar su incapacidad

Falcao García, en un partido de Millonarios. – Vizzor Image.

Hace apenas unos instantes, Millonarios FC encendió las alarmas entre sus aficionados al confirmar el parte médico oficial de Radamel Falcao García. El experimentado delantero sufrió una delicada lesión durante el compromiso frente a América de Cali por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-I.

Un choque que preocupó a todos en el Pascual Guerrero

La acción se presentó tras un fuerte choque de cabezas entre el atacante y el defensor Dany Rosero. El impacto obligó a la inmediata sustitución del goleador, quien tuvo que ser trasladado a un centro médico en la ciudad de Cali para ser evaluado por especialistas.

Parte médico oficial: fractura en el arco cigomático

Tras la realización de los estudios pertinentes, el club bogotano confirmó el peor escenario. “Millonarios FC informa que el jugador Radamel Falcao García sufrió un fuerte trauma facial en el partido contra América de Cali. Inmediatamente fue trasladado a un centro médico para su atención”, comunicó la institución.

Posteriormente, el diagnóstico fue claro: el delantero presenta una fractura en el arco cigomático. “Luego de los exámenes de diagnóstico y la atención de los médicos especialistas, se comprobó que el jugador presenta una fractura en el arco cigomático. El tratamiento a seguir se definirá en las próximas 48 horas luego de pasar la fase aguda de la lesión. Su incapacidad se determinará según tratamiento y evolución”, añadió el club en su reporte.

¿Qué es el arco cigomático y qué tan grave es la lesión?

Las fracturas en esta zona requieren una evaluación minuciosa, ya que pueden estar acompañadas de lesiones adicionales en la órbita. Por ahora, Millonarios y sus aficionados están a la espera de la evolución del delantero, con la esperanza de que su tiempo de incapacidad no sea prolongado y pueda regresar pronto a las canchas.

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