¡Gerardo Ulloa confirma el gran momento del ciclismo mexicano con título panamericano!

El ciclista mexicano, Gerardo Ulloa, conquistó el oro de la prueba de Cross-Country Short Circuit (XCC) en el Panamericano que se celebró en San Juan

Gerardo Ulloa, campeón del Panamericano de Ciclismo de Montaña | X:@COM_Mexico

El ciclismo mexicano atraviesa uno de los momentos más destacados de su historia reciente, y la actuación de Gerardo Ulloa en el Panamericano de San Juan 2026 lo confirma. El tapatío se proclamó campeón en la prueba de Cross-Country Short Circuit (XCC) este viernes 17 de abril, tras una actuación dominante que le permitió subir a lo más alto del podio. Este resultado no solo representa un logro individual, también lo consolida dentro del top 10 del ranking mundial de la especialidad y lo coloca como uno de los atletas mexicanos con mayor proyección internacional.

La victoria del pedalista azteca se dio en el marco de una competencia de alto nivel celebrada en San Juan del Paraná, Paraguay. México contó con una delegación de 16 ciclistas que compitieron en distintas categorías: élite, sub 23, juvenil y cadete, tanto en la rama varonil como femenil. La presencia nacional respondió a una estrategia clara de fortalecer el desarrollo del ciclismo de montaña en el ámbito continental.

#CiclismoDeMontaña 🚵



¡CAMPEÓN PANAMERICANO! 🏆



El ciclista tapatío Gerardo Ulloa 🇲🇽 se coronó campeón de la prueba de Cross-Country Short Circuit (XCC) en el Panamericano de San Juan 🇵🇾



👉El domingo el #10 del ranking estará corriendo el Cross-Country Olímpico (XCO) pic.twitter.com/r2oFOHo5dp — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) April 17, 2026

El desempeño del equipo mexicano respondió a la relevancia del evento dentro del calendario internacional, ya que el Panamericano de San Juan 2026 otorgó puntos clave para el ranking de la Unión Ciclista Internacional. Además, la competencia repartió plazas clasificatorias para los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, lo que elevó el nivel de exigencia entre los participantes.

En este contexto, la actuación de Gerardo Ulloa adquiere mayor dimensión al tratarse de una prueba estratégica dentro de la temporada. Su triunfo impulsa posicionamiento del ciclismo mexicano en la escena internacional, en una etapa en la que los resultados respaldan el crecimiento sostenido de esta disciplina en el país tras lo hecho por ciclistas como Isaac del Toro.

Gerardo Ulloa conquista el oro en el Short Track del Campeonato Panamericano de MTB en Paraguay. 🇵🇾🚲



Por su parte, Yosselin Morales firma una gran actuación quedándose a nada del podio. ¡Orgullo total por el ciclismo mexicano! 🔝🔥 pic.twitter.com/kHdsRPKDus — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) April 17, 2026

Gerardo Ulloa se enfrentó a los mejores ciclistas de la especialidad provenientes de países como Paraguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, México, Chile, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, Perú, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, El Salvador y Guatemala.

“Muy contento por ser el nuevo campeón panamericano de Short Track en ciclismo de montaña. Fue una carrera bastante rápida, muy táctica; había corredores muy rápidos, explosivos, pero bueno, creo que hice una buena estrategia de carrera, me preparé muy bien afortunadamente y contento de tener este resultado”, declaró Gerardo Ulloa en palabras retomadas por LaLista Deportes tras su participación.

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