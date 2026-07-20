‘Alexander 00’: “Salimos del barrio para hacer historia”

Uno de los protagonistas del récord que se realizó en Bogotá, habló en exclusiva con Claro Sports de esta hazaña.

‘Alexander 00’ en diálogo con Claro Sports / Futto.

El pasado viernes 17 de julio Bogotá se convirtió en el epicentro de un récord mundial. En la Torre Colpatria, en el centro de la ciudad, se disputó el partido a mayor altura en un edificio de todo el planeta. La WRCAC (World Record Certification & Credibility) certificó el hito, a más de 2.700 metros de altura hubo un 3 vs 3 con grandes figuras del fútbol de barrio, una de ellas Alexander Rodríguez, más conocido como ‘Alexander 00’, con el que Claro Sports habló después de batir esta marca.

Sensaciones de ser parte del récord mundial

“Estamos haciendo las cosas bien, este es el claro ejemplo que un jugador de barrio puede hacer cosas muy grandes. Ya rompimos un récord, no hablo solo por mí, si no también por mis compañeros, estoy muy orgulloso de ellos por estar acá. Estamos haciendo las cosas bien gracias a Dios”.

El proceso de su carrera

“Nunca estuvo en mi mente cumplir este tipo de récords. A veces estamos con los sueños encerrados, pero cuando nos enfocamos en salir adelante. Yo soy un claro ejemplo que las cosas se están haciendo bien. Ya jugamos con Ronaldinho, fuimos a China, ya estuvimos en la Kings Legue, ya hemos estado en muchas partes. A todas las personas que nos ven, que nos siguen este es el ejemplo para salir adelante para llegar bien lejos”.

¿A quien le dedica los triunfos?

“A mi fan numero uno que es mi madre. También a los niños, sin ellos no seríamos nada, quiero darles el ejemplo que el fútbol es una buena ventana para salir del barrio, no quedarse en el barrio con vicios y malos lugares. El fútbol es una salvación para evitar todo esto y yo soy un fiel reflejo”.

“El mensaje es que no se dejen mal influenciar. A veces los malos comentarios son más que los buenos, quédense con los buenos. Uno empieza y siempre van a haber personas que critican, pero uno siempre tiene que tener la mentalidad de salir adelante. Tengan la motivación, puede ser su mamá, cambiar su vida, pero no se distraigan en otras cosas”.

“Yo soy un ejemplo, salí del barrio y ya hemos hecho muchas cosas. Y no lo digo por ganar seguidores o likes, yo salí de un barrio y la gente que me conoce sabe lo que yo hacía y orgulloso de haber cambiado todo”.

Mensaje al gobierno para que apoye el fútbol de barrio

“Tienen que empezar a mirar a los barrios, en el barrio es donde están todos los talentos. Todos los jugadores que estamos acá, somos bicampeones del mundo en fútbol de salón, todos son amigos míos, salimos del barrio. Meter el foco en los barrios, siempre van a haber nuevos talentos. Claro ejemplo es el barrio Antioquia, allá llegan jugadores con más magia, la gente internacionalmente ya los conoce. El mensaje es ese que apoyen el fútbol de barrio, no solo el profesional, allí hay mucha magia”.

Nuevos proyectos para ‘Alexander 00’

“Estamos intentando ir al Mundial de 3 vs 3 que va a ser en Holanda, sea como jugador o representante, queremos estar ahí. Ahora estoy enfocado en los niños de barrio, los que quieran salir adelante, con marcas que nos patrocinan, vamos a los barrios, los niños que quieran recibir apoyo y tenga talento yo les doy una mano. Me gusta devolverle un poco a la vida todo lo que la misma me ha dado”.

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