Independiente Medellín vs Vasco da Gama, en vivo: dónde ver la Copa Sudamericana 2026

El partido será este miércoles 22 de julio en el Atanasio Girardot, correspondiente a la ida de esta serie.

Así puede ver el Medellín vs Vasco da Gama por Copa Sudamericana

Deportivo Independiente Medellín regresa a la competencia oficial y un reto que tendrá es buscar un cupo a los octavos de final de la Copa Sudamericana, esto cuando enfrente a Vasco de Gama por el repechaje del torneo. Vale la pena mencionar que es una llave de ida y vuelta y el primer cruce será en suelo antioqueño.

Horario y dónde ver el Independiente Medellín vs Vasco da Gama de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

El partido entre el DIM y Vasco da Gama será este miércoles 22 de julio en el Atanasio Girardot. La transmisión de ese encuentro será por medio de DirecTv a partir de las 5:00 p.m. Vale la pena recodar que ese cotejo no tendrá ingreso al público por una sanción vigente que tiene el ‘Poderoso’.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Independiente Medellín vs Vasco da Gama

Medellín: Salvador Ichazo; Esneyder Mena, Joaquín Varela, Luis Escorcia, Frank Fabra; Didier Moreno, Baldomero Perlaza, Yony González, Daniel Cataño, Juan Córdoba y Enzo Larrosa. D.T.: Amaranto Perea.

Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Cuan Barros, Johan Rojas, Adson, Nuno Moreira y Claudio Spinelli. D.T.: Pedro Emanuel.

Antecedentes y últimos resultados del Independiente Medellín vs Vasco da Gama en la Copa Sudamericana

Estos dos equipos no tienen antecedentes por ningún torneo Conmebol a la fecha. Esta llave por los playoffs de la Copa Sudamericana será la primera vez que los enfrente cara a cara. Eso será un ingrediente extra a esta serie que definirá al rival de Olimpia para los octavos.

Pronóstico Copa Sudamericana 2026: ¿Quién es el favorito del Independiente Medellín vs Vasco da Gama según la IA?

Le preguntamos a la inteligencia artificial de Google, Gemini, y para este primer encuentro da ligeramente favorito al DIM. La razón principal pasa porque a Vasco le cuesta jugar fuera de casa, lo que podría ser un factor clave para que el ‘Poderoso’ tome la ventaja en el Atanasio Girardot.

Otro aspecto que analiza esa IA es que con el cambio de entrenador del Medellín, que ahora es Amaranto Perea, puede haber una propuesta más ofensiva por parte de sus jugadores. Otro tema es que esa nueva idea del nuevo DT puede llegar a incidir en la información previa del rival. Gemini pronóstica un cotejo con más de 2.5 goles y un triunfo local.

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