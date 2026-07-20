20 de julio y algunos momentos que llenaron de orgullo al deporte colombiano

En el Día de la Independencia de Colombia, repasamos seis hitos deportivos que llevaron la bandera nacional a lo más alto y quedaron para siempre en la memoria del país.

Deportistas colombianos el 20 de julio | Colombia.

Cada 20 de julio Colombia celebra un nuevo aniversario de su independencia, una fecha para recordar la historia, la identidad y el orgullo de ser colombianos. Más allá de los acontecimientos que marcaron el un antes y un despúes de la nación, el deporte también ha sido protagonista de momentos que unieron al país y llevaron el tricolor a lo más alto en los escenarios internacionales. En Claro Sports repasamos algunas de esas gestas que quedaron grabadas para siempre.

Pambelé, el primer campeón mundial de Colombia

Hablar del deporte colombiano es hablar de Antonio ‘Pambelé’ Cervantes. El boxeador cartagenero abrió el camino para las futuras generaciones al convertirse en el primer campeón mundial que tuvo el país. Sus dos reinados en la categoría wélter júnior lo consolidaron como una leyenda del boxeo y en uno de los deportistas más influyentes en la historia nacional, demostrando que Colombia podía competir y ganar entre los mejores del mundo.

María Isabel Urrutia y el oro que cambió la historia

El año 2000 marcó un antes y un después para el deporte colombiano. En los Juegos Olímpicos de Sídney, María Isabel Urrutia levantó más que una barra: levantó el sueño de todo un país al conquistar la primera medalla de oro olímpica para Colombia. Su hazaña abrió una nueva era para el deporte nacional y se convirtió en una inspiración para miles de atletas que siguieron sus pasos.

Mariana Pajón y Juan Pablo Montoya, referentes de talla mundial

Con el paso de los años llegaron nuevas figuras que ampliaron el legado deportivo del país. Mariana Pajón escribió su nombre con letras doradas al conquistar dos medallas de oro olímpicas en BMX, primero en Londres 2012 y luego en Río 2016, consolidándose como una de las mejores deportistas colombianas de todos los tiempos.

En el automovilismo, Juan Pablo Montoya también dejó una huella imborrable. El bogotano conquistó en dos oportunidades las legendarias 500 Millas de Indianápolis, en 2000 y 2015, una de las competencias más prestigiosas del mundo, reafirmando su lugar entre los pilotos más exitosos de la historia de América Latina.

Egan Bernal y James Rodríguez, dos héroes contemporáneos

El ciclismo y el fútbol también regalaron capítulos inolvidables. Egan Bernal llevó a Colombia a la cima del ciclismo mundial al convertirse en el primer colombiano en ganar el Tour de Francia, en 2019, y posteriormente conquistar el Giro de Italia en 2021, consolidándose como uno de los grandes referentes del deporte nacional.

Como bonus aparece James Rodríguez, quien maravilló al planeta durante el Mundial de Brasil 2014. Con seis goles, el cucuteño terminó como máximo goleador del torneo y protagonizó una de las actuaciones individuales más recordadas en la historia de la Copa del Mundo, convirtiéndose en símbolo del mejor momento de la Selección Colombia en un Mundial.

Este 20 de julio, la independencia también se celebra recordando a los deportistas que llevaron la bandera colombiana por el mundo con esfuerzo, talento y dedicación. Sus victorias trascendieron las medallas y los títulos para convertirse en motivos de orgullo nacional, demostrando que el deporte también hace parte de la historia que une a todo un país.

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