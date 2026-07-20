¡Orgullo patrio! Conozca la delegación que representa a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se desarrollan entre el 20 de julio hasta el 8 de agosto, esto en Santo Domingo.

Nómina colombiana del polo acuático | Foto: Comité Olímpico Colombiano

Un reto deportivo que tiene Colombia por estos días son los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, los cuales se llevarán a cabo en Santo Domingo, en República Dominicana. En total son 475 deportistas que conforman la delegación, repartidos en distintas disciplinas.

Estas justas se desarrollarán entre el 20 de julio hasta el 8 de agosto. Los atletas ‘Cafeteros’ son uno de los grupos más numerosos para la competencia, además que el país tendrá representación en modalidades individuales, de conjunto, combate, precisión, acuáticas y de resistencia.

De los 475 deportistas que estarán en suelo extranjero, 212 son mujeres y 263 hombres. Deportes como el fútbol, los bolos, el rugby, la arquería y el voleibol cuentan con un equilibrio importante entre ambos sexos. Las damas representan el 44,6 % de la delegación, mientras que los caballeros el 55,4 %.

Por otra parte, en cuanto al promedio de edad, teniendo en cuenta a todos los atletas es de 25,7 años. El rango mínimo es 14 años, mientras que el más alto es de 35 años o más. Con esto se busca un equilibrio entre darle oportunidad a las jóvenes promesas del país y complementar con la experiencia de los más adultos.

Algunos de los nombres a seguir

Medallistas olímpicos como Ángel Barajas, Yeison López, Carlos Ramírez, Mari Leivis Sánchez, entre otros, estarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Campeones del Mundo como Sara López (arquería), Alejandra Usquiano (arco compuesto), Eider Arévalo (atletismo) y muchos más, también hacen parte de la delegación.

Si bien Colombia tiene potencial en diferentes disciplinas, las miradas apuntan al patinaje, un deporte que es potencia en territorio nacional. Gabriela Rueda, Kollin Castro, Juan Jacobo Mantilla y Jhon Edwar Tascón son algunos de los patinadores que le pueden dar alegrías al país. El ciclismo de pista con Kevin Quintero y Stefany Cuadrado son otros deportistas a seguir.

El polo acuático, encargado de abrir el telón

A partir de este 20 de julio, los primeros 28 atletas colombianos comenzarán su participación en el polo acuático. Las justas presentan un formato de ronda preliminar y cuadro principal. La rama de las damas se disputa en seis equipos con fase de todos contra todos y luego semifinales y por último la final.

En cuanto a los varones, iniciarán en la fase de grupos divididos en dos zonas, que incluye cuatro países en cada sector. Las delegaciones que clasifiquen de esa ronda pasarán a cuartos de final, semifinales y posteriormente la final. Vale la pena mencionar que los deportistas que logren el oro también aseguran su cupo a los Panamericanos de Lima.

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