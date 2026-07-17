¡Dimayor despertó! El fútbol colombiano adoptará varios cambios recientes en las reglas de juego

Aunque la entidad se acogerá a la mayoría de modificaciones, hay tres puntos concretos que quedarán pendientes.

Wílmar Roldán revisa la pantalla VAR. – Vizzor Image.

Hace tan solo tres días, Claro Sports publicó un artículo titulado ‘Dimayor sigue durmiendo sobre los reglamentos’, en el cual daba cuenta de la necesidad de una comunicación pública de lo que iba a suceder a partir de la Liga 2026-II por lo recientes cambios en las reglas de juego que entraron en vigencia para el Mundial 2026. Pues lo publicado en este medio ha surtido su efecto y ya hay claridad sobre el tema.

Este viernes, la entidad del fútbol profesional colombiano emitió un comunicado en el cual confirma que acogerá casi todas las modificaciones impartidas por la International Football Association Board (Ifab), siendo la mayoría de ellas direccionadas a mejorar el ritmo de los partidos y cortar con la pérdida deliberada tiempo. Otras, a favorecer la transparencia sobre ciertas decisiones arbitrales.

Luego de que Dimayor se pusiera en contacto con la Comisión Nacional Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para corroborar que los jueces estuvieran capacitados para aplicar los nuevos lineamientos, las entidades iniciarán con las campañas de divulgación para que los clubes que participan de los diferentes campeonatos se acojan a la nueva manera de desarrollar el juego.

Algo muy importante es que la información detalla que los cambios surtirán efecto desde el arranque de la Liga de primera división y el Torneo de segunda Categoría. La Copa Colombia, que ya está marcha, se reiniciará con las modificaciones en la fase 1B. Por su parte, la Liga Femenina lo hará a partir de la instancia de cuadrangulares semifinales.

Lo que sí incluye

Dentro de las disposiciones adoptadas, está el conteo de tiempo para las reposiciones de meta y de banda, así como para efectuar las sustituciones. Además, empieza a regir la situación en que un jugador que requiera asistencia médica deberá salir durante un minuto cronometrado del terreno de juego para garantizar que los profesionales de la salud puedan hacer su trabajo y no sea usada como excusa para detener los encuentros. Ahora sí estará instaurado y Wílmar Roldán no tendrá que darle aplicación a normas que no han entrado en vigencia.

En cuanto a las intervenciones del VAR que ya se venía haciendo, se suman las situaciones de tiros de esquina concedidos de manera incorrecta, segundas tarjetas amarillas que deriven en expulsiones injustas, confusión de identidad cuando la amonestación deba ser para un futbolista del equipo contrario y revisión de doble toque al momento de ejecutar un penalti para proceder con la repetición si la pelota va al fondo de la red.

Algo llamativo es que, a diferencia de lo que decidió Conmebol para sus competencias, el fútbol colombiano sí dispondrá de expulsiones directas para aquellos jugadores que se cubran la boca para hablarles a sus oponentes, presumiendo desde ya que se trata de expresiones discriminatorias o términos desobligantes que atentan contra el espíritu de respeto en el deporte. Sobre esto, Claro Sports indagó que el ente rector del fútbol sudamericano tenía razones muy puntuales para no acogerse, pero en Colombia sí ha habido denuncias recientes por presunto racismo.

Lo que queda pendiente

Puntualmente, son tres asuntos los que no van a empezar a regir desde este semestre. El primero es el de las cámaras corporales para los árbitros. Este era previsible, pues es la hora que los estadios ni los implementos tecnológicos apropiados se han dispuesto para que los jueces puedan comunicar decisiones revisadas con el protocolo VAR a través de los altavoces de los estadios.

Yendo por la misma línea de atraso tecnológico, todavía no se dispondrá del sistema semiautomático para resolver de manera más eficiente acciones de fuera de juego. Las revisiones seguirán bajo los protocolos acostumbrados de trazado de líneas y comunicación directa del VAR con el juez central, a menos de que la situación tenga algún elemento de debida interpretación.

Por último, las pausas hidratación no serán obligatorias a mediados de cada tiempo, sino que la decisión de detener el juego en este aspecto quedará a criterio del colegiado principal, dependiendo de las condiciones climáticas en las que se desarrolle el partido. Habrá que ver qué sucede con las adiciones de tiempo insuficientes por la programación tan apretada de partidos cada día.

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