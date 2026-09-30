Cuadrado le responde a los hinchas del Medellín, quienes lo tildaron de ‘Judas’: “la gente no entiende… son cosas del fútbol”

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios ante Medellín. El jugador respondió a las críticas de la hinchada del DIM sobre su fichaje.

Juan Guillermo Cuadrado calentando | Vizzor Image

El debut de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios se dio en el partido contra Independiente Medellín, el cual se llevó a cabo en el Atanasio Girardot. El nacido en Necoclí fue titular, pero no jugó todo el compromiso. Aparte de eso, la hinchada del ‘Poderoso’ le transmitió su inconformismo por no haber llegado al club donde dio sus primeros pasos.

Antes que nada, el DIM sí tuvo la intención de contratar al jugador, pero por el esfuerzo económico que se hizo por traer a Juan Fernando Quintero y algunos temas de tiempo no se logró dar el negocio. A eso se añade que el extremo reveló que el ‘Embajador’ se movió bastante por él y mostró un interés desde el inicio, lo que hizo que se decantase por el cuadro bogotano.

Eso tiene con molestia a los aficionados del elenco antioqueño, al punto que muchos lo consideran como una especie de traición. Ante esa situación, en la zona mixta tras la igualdad entre ambos clubes, Cuadrado se refirió a los chiflidos que recibió y hasta pancarta que sacaron donde lo tildaron de ‘Judas’.

Comprensión de su parte

“Cuando venía en el bus tenía emociones encontradas, de acá fue que salí, también de esta hinchada poderosa. A veces son cosas del fútbol que pasan. Dios me abrió la puerta en Millonarios y estoy muy feliz. A veces la gente no lo entiende, pero son coas que pasan. Tuve la oportunidad de tocar la puerta acá y nunca se dio la propuesta en sí“, dijo Juan Guillermo al medio partidario Azul Total.

Juan Guillermo Cuadrado Ⓜ️:



🎙️ “Contento con mi debut con Millonarios. Llevaba tiempo sin jugar y solo tenía cuatro entrenamientos con el equipo”



🎙️ “El balance es bueno, pero a medida que siga entrenando con el equipo voy a llegar a mi 100%”#MillonariosSiempreContigo pic.twitter.com/MSuosGenK6 — Azul Total (@Azul_Total) September 30, 2026

Más allá de la explicación de Cuadrado, la gente del Medellín sigue bastante molesta y puede que pase un buen tiempo para que puedan perdonar al futbolista. De igual forma, se nota que él le sigue teniendo aprecio a la fanaticada del DIM, más allá de las críticas que pueda estar recibiendo en estos momentos.

Por ahora Cuadrado debe prepararse de la mejor manera para el partido contra Fortaleza, que es el siguiente de Millonarios por la Liga BetPlay. El fin de semana el ‘Embajador’ juega contra Barranquilla FC por la Copa BetPlay, pero el jugador no podrá decir presente porque tiene una sanción pendiente por pagar.

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